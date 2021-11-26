https://ria.ru/20211126/oborudovanie-1760860942.html
Школы Ивановской области получили современное оборудование
Школы Ивановской области получили современное оборудование - РИА Новости, 26.11.2021
Школы Ивановской области получили современное оборудование
В 2021 году в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 51 школу Ивановской области поступило новое... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:51
2021-11-26T12:51
2021-11-26T12:51
ивановская область
общество
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В 2021 году в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 51 школу Ивановской области поступило новое компьютерное оборудование – ноутбуки и многофункциональные устройства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, в 2021 году на закупку оборудования привлекли свыше 95 миллионов рублей из средств федерального и регионального бюджетов.Как отметил губернатор региона Станислав Воскресенский в социальнх сетях, новое оборудование позволяет школьникам работать с платформами цифрового образовательного контента. "Современные ноутбуки помогают и во внеурочной деятельности", - написал он.В дальнейшем проект продолжится: в 2022 году новое оборудование планируют закупить в 30 образовательных организаций, в 2023 году - в 71, в 2024 году – в 21 учреждение. В 2020 году новые современные ноутбуки, цифровые устройства и интерактивные комплексы появились в 77 школах и 24 колледжах Ивановской области.
https://ria.ru/20211124/tsentr-1760573898.html
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общество, ивановская область, станислав воскресенский