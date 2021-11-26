https://ria.ru/20211126/oborudovanie-1760859993.html

Для больницы в Ингушетии закупили оборудование

Для больницы в Ингушетии закупили оборудование - РИА Новости, 26.11.2021

Для больницы в Ингушетии закупили оборудование

Национальный фонд развития Ингушетии закупил для республиканской клинической больницы современное эндоскопическое оборудование стоимостью почти 4 миллиона... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:41

2021-11-26T12:41

2021-11-26T12:41

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

здоровье - общество

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg

НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Национальный фонд развития Ингушетии закупил для республиканской клинической больницы современное эндоскопическое оборудование стоимостью почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона."В Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени А.О. Ахушкова поступил новый аппарат для эндоскопических исследований. Медицинское оборудование приобретено за счет средств Национального фонда развития Республики Ингушетия по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в комплект оборудования японского производства на сумму более 3,9 миллиона рублей входят видеогастроскоп, эндоскопический видеопроцессор, монитор и вспомогательный инвентарь для проведения полноценного обследования.По данным пресс-службы, технику закупили после обращений и просьб граждан в социальных сетях."Старое устройство вышло из строя, новый гастродуоденоскоп позволит выполнять исследование и лечение заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлять онкологические болезни", - подчеркивается в сообщении.Ранее для республиканской клинической больницы на средства Национального фонда развития Ингушетии были закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, в том числе медикаменты для разжижения крови и специализированные стенты на сумму 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html

https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика ингушетия, здоровье - общество, махмуд-али калиматов