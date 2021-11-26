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Республика Ингушетия
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Для больницы в Ингушетии закупили оборудование
Для больницы в Ингушетии закупили оборудование - РИА Новости, 26.11.2021
Для больницы в Ингушетии закупили оборудование
Национальный фонд развития Ингушетии закупил для республиканской клинической больницы современное эндоскопическое оборудование стоимостью почти 4 миллиона... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:41
2021-11-26T12:41
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
здоровье - общество
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Национальный фонд развития Ингушетии закупил для республиканской клинической больницы современное эндоскопическое оборудование стоимостью почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона."В Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени А.О. Ахушкова поступил новый аппарат для эндоскопических исследований. Медицинское оборудование приобретено за счет средств Национального фонда развития Республики Ингушетия по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в комплект оборудования японского производства на сумму более 3,9 миллиона рублей входят видеогастроскоп, эндоскопический видеопроцессор, монитор и вспомогательный инвентарь для проведения полноценного обследования.По данным пресс-службы, технику закупили после обращений и просьб граждан в социальных сетях."Старое устройство вышло из строя, новый гастродуоденоскоп позволит выполнять исследование и лечение заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлять онкологические болезни", - подчеркивается в сообщении.Ранее для республиканской клинической больницы на средства Национального фонда развития Ингушетии были закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, в том числе медикаменты для разжижения крови и специализированные стенты на сумму 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html
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общество, республика ингушетия, здоровье - общество, махмуд-али калиматов
12:41 26.11.2021
 
Для больницы в Ингушетии закупили оборудование

Для больницы в Ингушетии закупили оборудование стоимостью почти четыре миллиона рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Национальный фонд развития Ингушетии закупил для республиканской клинической больницы современное эндоскопическое оборудование стоимостью почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени А.О. Ахушкова поступил новый аппарат для эндоскопических исследований. Медицинское оборудование приобретено за счет средств Национального фонда развития Республики Ингушетия по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в комплект оборудования японского производства на сумму более 3,9 миллиона рублей входят видеогастроскоп, эндоскопический видеопроцессор, монитор и вспомогательный инвентарь для проведения полноценного обследования.
По данным пресс-службы, технику закупили после обращений и просьб граждан в социальных сетях.
"Старое устройство вышло из строя, новый гастродуоденоскоп позволит выполнять исследование и лечение заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлять онкологические болезни", - подчеркивается в сообщении.
Ранее для республиканской клинической больницы на средства Национального фонда развития Ингушетии были закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, в том числе медикаменты для разжижения крови и специализированные стенты на сумму 6 миллионов рублей.
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