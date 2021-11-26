https://ria.ru/20211126/mishustin-1760830632.html

Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие

Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие - РИА Новости, 26.11.2021

Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября обсудят развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:13

2021-11-26T10:13

2021-11-26T10:13

китай

михаил мишустин

ли кэцян

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября обсудят развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба кабмина."Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.Главы правительств уделят особое внимание мерам по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 и наращиванию динамики сотрудничества в практических областях, отмечает пресс-служба.По итогам планируется подписание совместного коммюнике.

https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html

китай

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китай, михаил мишустин, ли кэцян