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Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие
Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие - РИА Новости, 26.11.2021
Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября обсудят развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:13
2021-11-26T10:13
китай
михаил мишустин
ли кэцян
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября обсудят развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба кабмина."Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.Главы правительств уделят особое внимание мерам по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 и наращиванию динамики сотрудничества в практических областях, отмечает пресс-служба.По итогам планируется подписание совместного коммюнике.
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китай, михаил мишустин, ли кэцян
10:13 26.11.2021
 
Мишустин и премьер госсовета КНР обсудят стратегическое взаимодействие

Премьер Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября обсудят развитие партнерства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября обсудят развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба кабмина.
"Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Главы правительств уделят особое внимание мерам по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 и наращиванию динамики сотрудничества в практических областях, отмечает пресс-служба.
По итогам планируется подписание совместного коммюнике.
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