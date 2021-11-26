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Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии
Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:47
2021-11-26T13:25
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.Белорусский президент также сообщил, что за последние сутки была попытка "по-зверски" выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:47 26.11.2021 (обновлено: 13:25 26.11.2021)
 
Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко: в стране может находиться до пяти тысяч беженцев

© РИА Новости / Павел БедняковПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения лагеря мигрантов с Ближнего Востока, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения лагеря мигрантов с Ближнего Востока, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.
"По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения лагеря беженцев, его слова сайт президента Белоруссии.
Белорусский президент также сообщил, что за последние сутки была попытка "по-зверски" выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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