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Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии
Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:47
2021-11-26T12:47
2021-11-26T13:25
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.Белорусский президент также сообщил, что за последние сутки была попытка "по-зверски" выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:47 26.11.2021 (обновлено: 13:25 26.11.2021)
Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко: в стране может находиться до пяти тысяч беженцев