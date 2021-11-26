https://ria.ru/20211126/migranty-1760861349.html

Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии

Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко оценил число беженцев в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:47

2021-11-26T12:47

2021-11-26T13:25

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белоруссия

польша

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.Белорусский президент также сообщил, что за последние сутки была попытка "по-зверски" выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии