21:11 26.11.2021 (обновлено: 22:16 26.11.2021)
Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура
Губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска за банкет во время траура
© РИА Новости / Александр КряжевПалаточный лагерь МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю назначения на должность.
Как написал глава региона в своем Telegram-канале, сотрудники администрации решили отметить это событие, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с шахты "Листвяжной", и каждый переживал за горняков и спасателей.
Цивилев подчеркнул, что слов, которыми можно было бы описать эту ситуацию, просто нет.
"У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", — заключил руководитель Кузбасса.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.
Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.
По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.
В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.