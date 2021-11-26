https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760980890.html

Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура

Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура - РИА Новости, 26.11.2021

Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:11

2021-11-26T21:11

2021-11-26T22:16

происшествия

прокопьевск

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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю назначения на должность.Как написал глава региона в своем Telegram-канале, сотрудники администрации решили отметить это событие, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с шахты "Листвяжной", и каждый переживал за горняков и спасателей.Цивилев подчеркнул, что слов, которыми можно было бы описать эту ситуацию, просто нет.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

https://ria.ru/20211126/avariya-1760888389.html

прокопьевск

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происшествия, прокопьевск