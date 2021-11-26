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Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура
Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура - РИА Новости, 26.11.2021
Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:11
2021-11-26T22:16
происшествия
прокопьевск
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю назначения на должность.Как написал глава региона в своем Telegram-канале, сотрудники администрации решили отметить это событие, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с шахты "Листвяжной", и каждый переживал за горняков и спасателей.Цивилев подчеркнул, что слов, которыми можно было бы описать эту ситуацию, просто нет.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.
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происшествия, прокопьевск
21:11 26.11.2021 (обновлено: 22:16 26.11.2021)
 
Цивилев отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку во время траура

Губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска за банкет во время траура

© РИА Новости / Александр КряжевПалаточный лагерь МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Палаточный лагерь МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об отставке мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который в дни траура устроил банкет по случаю назначения на должность.
Как написал глава региона в своем Telegram-канале, сотрудники администрации решили отметить это событие, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с шахты "Листвяжной", и каждый переживал за горняков и спасателей.
Цивилев подчеркнул, что слов, которыми можно было бы описать эту ситуацию, просто нет.
"У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", — заключил руководитель Кузбасса.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.
Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.
По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.
В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.
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"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная"
 
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