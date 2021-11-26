https://ria.ru/20211126/krasnoyarsk-1760869568.html

В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию

В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию - РИА Новости, 26.11.2021

В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию

Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:25

2021-11-26T13:25

2021-11-26T13:25

происшествия

красноярск

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.По информации суда, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребенка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений."Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", - говорится в сообщении.В суде сообщили, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20211111/arest-1758542852.html

красноярск

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2021

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происшествия, красноярск, красноярский краевой суд