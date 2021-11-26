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В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию - РИА Новости, 26.11.2021
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию
Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:25
2021-11-26T13:25
происшествия
красноярск
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.По информации суда, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребенка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений."Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", - говорится в сообщении.В суде сообщили, что приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, красноярск, красноярский краевой суд
13:25 26.11.2021
 
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию

В Красноярске суд приговорил учителя бальных танцев к 15 годам колонии за педофилию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
По информации суда, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребенка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений.
"Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", - говорится в сообщении.
В суде сообщили, что приговор в законную силу не вступил.
Евгений Золин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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