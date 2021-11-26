https://ria.ru/20211126/krasnoyarsk-1760869568.html
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию - РИА Новости, 26.11.2021
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию
Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:25
2021-11-26T13:25
2021-11-26T13:25
происшествия
красноярск
красноярский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.По информации суда, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребенка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений."Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", - говорится в сообщении.В суде сообщили, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20211111/arest-1758542852.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский краевой суд
В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию
В Красноярске суд приговорил учителя бальных танцев к 15 годам колонии за педофилию
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости.
Октябрьский районный суд в Красноярске
приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда
.
По информации суда, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребенка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений.
"Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", - говорится в сообщении.
В суде сообщили, что приговор в законную силу не вступил.