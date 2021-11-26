https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760891020.html

Песков переадресовал вопрос о новом штамме COVID-19 оперативному штабу

Песков переадресовал вопрос о новом штамме COVID-19 оперативному штабу - РИА Новости, 26.11.2021

Песков переадресовал вопрос о новом штамме COVID-19 оперативному штабу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб вопрос о действиях России в связи с выявлением нового штамма коронавируса. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:44

2021-11-26T14:44

2021-11-26T15:02

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб вопрос о действиях России в связи с выявлением нового штамма коронавируса."Вы знаете, что главный орган, который аккумулирует всю информацию о новых появляющихся нюансах по коронавирусу, - это правительственный штаб, там вся информация аккумулируется и, разумеется, она в режиме реального времени докладывается президенту",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, информируют ли президента РФ о новом штамме коронавируса и о тех решениях, которые принимают в связи с этим другие страны, советуются ли с президентом по поводу ограничения авиасообщения со странами, где этот штамм распространяется.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

https://ria.ru/20211126/sputnik_v-1760861900.html

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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19