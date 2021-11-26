14:44 26.11.2021 (обновлено: 15:02 26.11.2021)
Песков переадресовал вопрос о новом штамме COVID-19 оперативному штабу
Песков переадресовал вопрос о действиях России с появлением нового штамма COVID-19
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб вопрос о действиях России в связи с выявлением нового штамма коронавируса.
"Вы знаете, что главный орган, который аккумулирует всю информацию о новых появляющихся нюансах по коронавирусу, - это правительственный штаб, там вся информация аккумулируется и, разумеется, она в режиме реального времени докладывается президенту",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, информируют ли президента РФ о новом штамме коронавируса и о тех решениях, которые принимают в связи с этим другие страны, советуются ли с президентом по поводу ограничения авиасообщения со странами, где этот штамм распространяется.
"Рекомендации и решения соответствующие также формулируются в правительственном штабе", - добавил он.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.