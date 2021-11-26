https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760859846.html

Эксперт призвал пока не ужесточать меры из-за нового штамма COVID-19

Эксперт призвал пока не ужесточать меры из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Эксперт призвал пока не ужесточать меры из-за нового штамма COVID-19

Ужесточать противоэпидемические меры из-за нового штамма коронавируса на основании озвученных в СМИ данных преждевременно, надо дать ученым время прийти к... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:41

2021-11-26T12:41

2021-11-26T17:13

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коронавирус covid-19

сергей вознесенский

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ужесточать противоэпидемические меры из-за нового штамма коронавируса на основании озвученных в СМИ данных преждевременно, надо дать ученым время прийти к окончательным выводам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.По его словам, на сегодняшний момент в международной базе данных сиквенсов, то есть "паспортов" разных штаммов коронавирусной инфекции, такого образца не представлено, то есть, он еще даже не попал в классификацию ВОЗ к вариантам, которые представляют опасность."Поэтому на сегодняшний момент, мне кажется, что вот эти мероприятия по ужесточению каких-то противоэпидемических мер на основе имеющейся информации крайне преждевременны", - уточнил Вознесенский.Он подчеркнул, что правильнее дать ученым прийти к окончательным выводам относительно опасности штамма: его заразности, ускользания штамма как от поствакцинального, так и естественного иммунитета.Ранее Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760851894.html

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общество, ботсвана, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сергей вознесенский