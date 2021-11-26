12:41 26.11.2021 (обновлено: 17:13 26.11.2021)
Эксперт призвал пока не ужесточать меры из-за нового штамма COVID-19
Инфекционист Вознесенский: ужесточать меры из-за нового штамма COVID-19 преждевременно
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ужесточать противоэпидемические меры из-за нового штамма коронавируса на основании озвученных в СМИ данных преждевременно, надо дать ученым время прийти к окончательным выводам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Я, честно говоря, очень скептически отношусь, когда принимаются какие-то решения на заявлениях, которые делаются в средствах массовой информации, может даже довольно-таки значимыми спикерами, и когда решения принимаются о противоэпидемических мероприятиях на основе вот этих вот заметок в средствах массовой информации", - отметил эксперт.
По его словам, на сегодняшний момент в международной базе данных сиквенсов, то есть "паспортов" разных штаммов коронавирусной инфекции, такого образца не представлено, то есть, он еще даже не попал в классификацию ВОЗ к вариантам, которые представляют опасность.
"Поэтому на сегодняшний момент, мне кажется, что вот эти мероприятия по ужесточению каких-то противоэпидемических мер на основе имеющейся информации крайне преждевременны", - уточнил Вознесенский.
Он подчеркнул, что правильнее дать ученым прийти к окончательным выводам относительно опасности штамма: его заразности, ускользания штамма как от поствакцинального, так и естественного иммунитета.
Ранее Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.