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Эксперт рассказал о зависимости рубля от нового штамма COVID-19
Эксперт рассказал о зависимости рубля от нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Эксперт рассказал о зависимости рубля от нового штамма COVID-19
Развитие темы очередного штамма нового коронавируса определит, обновит ли рубль годовой минимум, соответствующий 78,05 рубля за доллар, или скорректируется... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:22
2021-11-26T12:22
2021-11-26T12:22
экономика
brent
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Развитие темы очередного штамма нового коронавируса определит, обновит ли рубль годовой минимум, соответствующий 78,05 рубля за доллар, или скорректируется вверх - в район, соответствующий 74 рублям за доллар, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Инвесторы на мировых рынках резко охладели к рисковым активам. Это вызвано сообщениями о новом быстро передающемся штамме коронавируса B.1.1.529, который был найден в Южной Африке. Доллар сегодня обновил максимум с апреля, подскочив до 75,92 рубля. Цены на нефть обвалились на 5%, до 78 долларов по сорту Brent.Встреча консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвящённая новому штамму, пройдет в Женеве после 14.00 мск. Эксперты определят, следует ли обозначить новый штамм как представляющий интерес или вызывающий озабоченность.Сейчас пока мало информации относительно нового штамма, поэтому ситуация на рынках будет зависеть от оценок ВОЗ, рассуждает Суверов.Впрочем, рубль сейчас из-за высоких внешнеполитических рисков и так довольно перепродан, и в отсутствие озабоченности ВОЗ по поводу нового штамма рынки успокоятся, а доллар вернется, для начала, в район 74 рублей, не исключает Суверов.
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экономика, brent, воз, коронавирус covid-19
Эксперт рассказал о зависимости рубля от нового штамма COVID-19
Сергей Суверов: обновит ли курс рубля годовой минимум, зависит от нового штамма COVID-19
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Развитие темы очередного штамма нового коронавируса определит, обновит ли рубль годовой минимум, соответствующий 78,05 рубля за доллар, или скорректируется вверх - в район, соответствующий 74 рублям за доллар, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Инвесторы на мировых рынках резко охладели к рисковым активам. Это вызвано сообщениями о новом быстро передающемся штамме коронавируса B.1.1.529, который был найден в Южной Африке. Доллар сегодня обновил максимум с апреля, подскочив до 75,92 рубля. Цены на нефть обвалились на 5%, до 78 долларов по сорту Brent
.
Встреча консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), посвящённая новому штамму, пройдет в Женеве
после 14.00 мск. Эксперты определят, следует ли обозначить новый штамм как представляющий интерес или вызывающий озабоченность.
Сейчас пока мало информации относительно нового штамма, поэтому ситуация на рынках будет зависеть от оценок ВОЗ, рассуждает Суверов.
"Если эксперты решат, что это опасно, то новые локдауны неизбежны, и тогда нефть пойдет в район 70-72 долларов за баррель, а доллар может обновить годовой максимум около 78 рублей", - полагает он.
Впрочем, рубль сейчас из-за высоких внешнеполитических рисков и так довольно перепродан, и в отсутствие озабоченности ВОЗ по поводу нового штамма рынки успокоятся, а доллар вернется, для начала, в район 74 рублей, не исключает Суверов.