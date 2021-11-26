https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760851894.html

В Израиле зафиксировали заражение новым выявленным штаммом COVID-19

В Израиле зафиксировали заражение новым выявленным штаммом COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В Израиле зафиксировали заражение новым выявленным штаммом COVID-19

Один случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, обнаружен в Израиле, сообщает пресс-служба Минздрава еврейского государства. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:07

2021-11-26T12:07

2021-11-26T21:38

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Один случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, обнаружен в Израиле, сообщает пресс-служба Минздрава еврейского государства.Как сообщает пресс-служба, новый штамм обнаружен у гражданина, вернувшегося в Израиль из Малави. Кроме того, есть подозрение о заражении еще двух человек, они сдали тесты и ожидают результаты, находясь на самоизоляции.Днем ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями Минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, внес страны этого региона в список "красных" (запрещенных для посещения израильтянами) и поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с ними.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрировано 22 случая.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shtamm-1760827607.html

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в мире, общество, израиль, ботсвана, юар, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет