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Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии - РИА Новости, 26.11.2021

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:18

2021-11-26T11:18

2021-11-26T11:21

распространение коронавируса

общество

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия - 0,08%, - Республика Алтай - 0,14%, Республика Тыва - 0,19%", - говорится в сообщении.В целом, по данным оперштаба, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 34 690 во всех 85 регионах, до 9 502 879. За все время с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 502 879 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.

республика калмыкия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии