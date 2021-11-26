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Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии - РИА Новости, 26.11.2021
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:18
2021-11-26T11:18
2021-11-26T11:21
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия - 0,08%, - Республика Алтай - 0,14%, Республика Тыва - 0,19%", - говорится в сообщении.В целом, по данным оперштаба, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 34 690 во всех 85 регионах, до 9 502 879. За все время с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 502 879 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.
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РИА Новости
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общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 26.11.2021 (обновлено: 11:21 26.11.2021)
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки — 0,08%