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Туризм
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760838289.html
Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
Аэрофлот готовится к введению QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021
Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:02
2021-11-26T11:09
общество
госдума рф
аэрофлот
здоровье - общество
михаил полубояринов
россия
коронавирус covid-19
туризм
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.Отвечая на вопрос о реализации нового закона о QR-кодах на транспорте, Полубояринов сказал: "Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров".Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября сообщил журналистам, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ максимум в феврале 2022 года.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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общество, госдума рф, аэрофлот, здоровье - общество, михаил полубояринов, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
11:02 26.11.2021 (обновлено: 11:09 26.11.2021)
 
Аэрофлот готовится к введению QR-кодов

Глава компании Полубояринов: Аэрофлот готовится к внедрению QR-кодов

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.
Отвечая на вопрос о реализации нового закона о QR-кодах на транспорте, Полубояринов сказал: "Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров".
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября сообщил журналистам, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ максимум в феврале 2022 года.
 
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