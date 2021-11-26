https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760838289.html

Аэрофлот готовится к введению QR-кодов

Аэрофлот готовится к введению QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021

Аэрофлот готовится к введению QR-кодов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:02

2021-11-26T11:02

2021-11-26T11:09

общество

госдума рф

аэрофлот

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михаил полубояринов

россия

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туризм

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса, дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.Отвечая на вопрос о реализации нового закона о QR-кодах на транспорте, Полубояринов сказал: "Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров".Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября сообщил журналистам, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ максимум в феврале 2022 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-11-26T11:02 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, аэрофлот, здоровье - общество, михаил полубояринов, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм