Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
Израиль готовится запретить посещение стран Южной Африки из-за нового штамма COVID-19
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, внес страны этого региона в список "красных" (запрещённых для посещения израильтянами) и поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с ними, сообщила канцелярия премьер-министра.
"Учитывая распространение нового варианта (коронавируса) в странах юга Африки, премьер-министр Беннет принял рекомендацию министерства здравоохранения определить их как "красные страны". Он также поручил провести немедленную оценку возможности прекращения полетов из этих стран в Израиль и обратно или реализации другого плана по предотвращению попадания этого варианта COVID в Израиль", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.