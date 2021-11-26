https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760810767.html

Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19

Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T01:24

2021-11-26T01:24

2021-11-26T01:24

в мире

ботсвана

юар

коронавирус covid-19

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, внес страны этого региона в список "красных" (запрещённых для посещения израильтянами) и поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с ними, сообщила канцелярия премьер-министра.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

https://ria.ru/20211125/izrail-1760772462.html

ботсвана

юар

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в мире, ботсвана, юар, коронавирус covid-19, нафтали беннет