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Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T01:24
2021-11-26T01:24
в мире
ботсвана
юар
коронавирус covid-19
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, внес страны этого региона в список "красных" (запрещённых для посещения израильтянами) и поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с ними, сообщила канцелярия премьер-министра.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
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в мире, ботсвана, юар, коронавирус covid-19, нафтали беннет
01:24 26.11.2021
 
Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19

Израиль готовится запретить посещение стран Южной Африки из-за нового штамма COVID-19

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, внес страны этого региона в список "красных" (запрещённых для посещения израильтянами) и поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с ними, сообщила канцелярия премьер-министра.
"Учитывая распространение нового варианта (коронавируса) в странах юга Африки, премьер-министр Беннет принял рекомендацию министерства здравоохранения определить их как "красные страны". Он также поручил провести немедленную оценку возможности прекращения полетов из этих стран в Израиль и обратно или реализации другого плана по предотвращению попадания этого варианта COVID в Израиль", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
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В миреБотсванаЮАРКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
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