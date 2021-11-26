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В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота
В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота - РИА Новости, 26.11.2021
В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота
Три кандидата от киргизской Партии зеленых подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти в республике, сообщил в пятницу на заседании ЦИК... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:49
2021-11-26T17:49
2021-11-26T17:59
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БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Три кандидата от киргизской Партии зеленых подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти в республике, сообщил в пятницу на заседании ЦИК республики следователь Госкомитета Нацбезопасности Дамир Суваналиев."В приготовлении к насильственному захвату власти подозреваются три кандидата - Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков и Бекназар Купешев", - заявил следователь.Он также обратился к ЦИК с просьбой дать согласие на задержание указанных лиц. После обсуждения Центризбирком поддержал просьбу следователя.Ранее в Госкомитете Нацбезопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД Киргизии предотвратили попытку госпереворота после выборов в парламент. По версии чекистов, группа лиц, возглавляемая депутатами парламента и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке после оглашения итогов выборов в парламент, их целью была провокация столкновений с силами правопорядка и последующий насильственный захват власти.
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в мире, киргизия, бишкек, мвд киргизии
17:49 26.11.2021 (обновлено: 17:59 26.11.2021)
В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота
Троих кандидатов от киргизской Партии зеленых заподозрили в подготовке госпереворота