https://ria.ru/20211126/kirgiziya-1760938927.html

В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота

В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота - РИА Новости, 26.11.2021

В Киргизии кандидатов от Партии зеленых заподозрили в подготовке переворота

Три кандидата от киргизской Партии зеленых подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти в республике, сообщил в пятницу на заседании ЦИК... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:49

2021-11-26T17:49

2021-11-26T17:59

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БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Три кандидата от киргизской Партии зеленых подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти в республике, сообщил в пятницу на заседании ЦИК республики следователь Госкомитета Нацбезопасности Дамир Суваналиев."В приготовлении к насильственному захвату власти подозреваются три кандидата - Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков и Бекназар Купешев", - заявил следователь.Он также обратился к ЦИК с просьбой дать согласие на задержание указанных лиц. После обсуждения Центризбирком поддержал просьбу следователя.Ранее в Госкомитете Нацбезопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД Киргизии предотвратили попытку госпереворота после выборов в парламент. По версии чекистов, группа лиц, возглавляемая депутатами парламента и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке после оглашения итогов выборов в парламент, их целью была провокация столкновений с силами правопорядка и последующий насильственный захват власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/kirgiziya-1760848632.html

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в мире, киргизия, бишкек, мвд киргизии