https://ria.ru/20211126/izbienie-1760856198.html

В Красноярском крае полицейского обвинили в избиении подозреваемого

В Красноярском крае полицейского обвинили в избиении подозреваемого - РИА Новости, 26.11.2021

В Красноярском крае полицейского обвинили в избиении подозреваемого

Следователи в рамках уголовного дела по факту избиения жителя Лесосибирска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий оперуполномоченному... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:28

2021-11-26T12:28

2021-11-26T12:28

происшествия

канск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела по факту избиения жителя Лесосибирска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции, который, по данным следствия, несколько раз ударил по голове пострадавшего и нанес ему не менее 40 ударов электрошокером, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следствия, 27 октября оперуполномоченный и участковый отдела полиции МО МВД России "Канский" для установления местонахождения подозреваемого в краже приехали на служебном автомобиле в Лесосибирск по месту проживания мужчины."При доставлении подозреваемого в отдел полиции в город Канск по пути следования и, находясь на территории Канска, оперуполномоченный, действуя с превышением должностных полномочий, нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером. Сотрудник полиции задержан", - говорится в сообщении.По факту причинения телесных повреждений 42-летнему жителю города Лесосибирска возбуждено уголовное дело, добавили в следственном управлении. В рамках расследования дела установлена причастность к совершенному преступлению оперуполномоченного. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств). В настоящее время участковый проходит по делу в качестве свидетеля.В МВД региона журналистам сообщили, что по данному факту проводят служебную проверку.

https://ria.ru/20211123/ekaterinburg-1760291030.html

https://ria.ru/20211123/mvd-1760284606.html

канск

красноярский край

россия

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происшествия, канск, красноярский край, россия