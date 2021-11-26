В Красноярском крае полицейского обвинили в избиении подозреваемого
В Красноярском крае полицейского обвинили в избиении 42-летнего подозреваемого
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела по факту избиения жителя Лесосибирска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции, который, по данным следствия, несколько раз ударил по голове пострадавшего и нанес ему не менее 40 ударов электрошокером, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, 27 октября оперуполномоченный и участковый отдела полиции МО МВД России "Канский" для установления местонахождения подозреваемого в краже приехали на служебном автомобиле в Лесосибирск по месту проживания мужчины.
"При доставлении подозреваемого в отдел полиции в город Канск по пути следования и, находясь на территории Канска, оперуполномоченный, действуя с превышением должностных полномочий, нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером. Сотрудник полиции задержан", - говорится в сообщении.
По факту причинения телесных повреждений 42-летнему жителю города Лесосибирска возбуждено уголовное дело, добавили в следственном управлении. В рамках расследования дела установлена причастность к совершенному преступлению оперуполномоченного. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств). В настоящее время участковый проходит по делу в качестве свидетеля.
В МВД региона журналистам сообщили, что по данному факту проводят служебную проверку.
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