https://ria.ru/20211126/ivanovskaya-1760905384.html

В Ивановской области ввели дополнительные налоговые льготы для бизнеса

В Ивановской области ввели дополнительные налоговые льготы для бизнеса - РИА Новости, 26.11.2021

В Ивановской области ввели дополнительные налоговые льготы для бизнеса

В Ивановской области еще на год продлено действие пониженных ставок при применении упрощенной системы налогообложения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:46

2021-11-26T15:46

2021-11-26T15:46

ивановская область

экономика

ивановская область

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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. В Ивановской области еще на год продлено действие пониженных ставок при применении упрощенной системы налогообложения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Депутаты регионального парламента поддержали соответствующие законопроекты, внесенные главой региона Станиславом Воскресенским.По его словам, льготная налоговая ставка также установлена для предпринимателей сферы розничной торговли, которые в четвертом квартале 2020 года использовали режим единого налога на вмененный доход: если предприниматели перешли на упрощенную систему налогообложения, то смогут уплачивать налог по ставке 5% вместо 15%.Как уточнила заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева, эти меры позволяют создать дополнительную базу для уплаты налогов в бюджет и показали свою эффективность даже с учетом ограничений, связанных с пандемией. Так, и в 2020-м, и в 2021 году отмечен рост налоговых поступлений от предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения: на 1 октября объем поступлений составил более 3 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% к аналогичному периоду 2020 года.В региональное налоговое законодательство также внесены поправки, закрепляющие льготы по налогу на имущество для торговых центров. Так, снизив плату для арендаторов не менее чем на 50 процентов, владелец ТЦ сможет уменьшить сумму налога на имущество организации на сумму совокупного снижения, но не более 50% годовой суммы налога. По итогам 2020 года льгота оказалась востребованной, ей воспользовались пять торговых центров, сумма поддержки составила 17 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756814242.html

ивановская область

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экономика, ивановская область