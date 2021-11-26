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Собянин пообещал не сокращать инвестиции в соцсферу из-за COVID-19
Собянин пообещал не сокращать инвестиции в соцсферу из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин пообещал не сокращать инвестиции в соцсферу из-за COVID-19
Москва не будет сокращать бюджетные инвестиции в социальную сферу и развитие, несмотря на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T06:06
2021-11-26T11:05
экономика
москва
сергей собянин
инвестиции
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва не будет сокращать бюджетные инвестиции в социальную сферу и развитие, несмотря на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА Новости.По его словам, "если при падении экономики ты начинаешь уменьшать региональные инвестиции, то тебя всасывает в такую воронку, из которой потом не выбраться"."А если ты наоборот вбрасываешь в экономику дополнительные инвестиционные ресурсы, то ты по спирали начинаешь выходить оттуда, и через какое-то время твои вложения окупаются сторицей, экономика начинает двигаться вперед. Поэтому мы не уменьшаем вложения ни на реновацию, ни на строительство метрополитена, ни на строительство дорог, ни, тем более, на обустройство социальной сферы, школ, детских садов, больниц. И бизнес отвечает", – отметил Собянин.Мэр добавил, что за последние годы не было падения инвестиций в основной капитал."Каждый год растет, даже на фоне пандемии. Потому что бизнес видит, что мы вкладываемся в инфраструктуру, что мы даем фронт работы. Мы про жилье говорили - за период у нас удвоилось строительство жилья. Это же тоже инвестиции. И мы же не даем строить жилье просто так. Идет обустройство территории, создание рабочих мест, строительство школ, детских садов. Это серьезные, фундаментальные инвестиции. Поэтому мы не уменьшаем региональный бюджет, не уменьшаем инвестиций, как и не уменьшаем социальные программы", - подчеркнул Собянин.
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Собянин: "Бюджетные инвестиции ни в коем случае нельзя уменьшать"
Москва не будет сокращать бюджетные инвестиции в социальную сферу и развитие, несмотря на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
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экономика, москва, сергей собянин, инвестиции, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:06 26.11.2021 (обновлено: 11:05 26.11.2021)
 
Собянин пообещал не сокращать инвестиции в соцсферу из-за COVID-19

Мэр Собянин: Москва не будет сокращать бюджетные инвестиции в соцсферу из-за COVID-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва не будет сокращать бюджетные инвестиции в социальную сферу и развитие, несмотря на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"У меня принципиальная позиция, что когда город испытывает сложности с бюджетом или с ростом экономики, то бюджетные инвестиции ни в коем случае нельзя уменьшать, ни в коем случае", – сказал он.
По его словам, "если при падении экономики ты начинаешь уменьшать региональные инвестиции, то тебя всасывает в такую воронку, из которой потом не выбраться".
"А если ты наоборот вбрасываешь в экономику дополнительные инвестиционные ресурсы, то ты по спирали начинаешь выходить оттуда, и через какое-то время твои вложения окупаются сторицей, экономика начинает двигаться вперед. Поэтому мы не уменьшаем вложения ни на реновацию, ни на строительство метрополитена, ни на строительство дорог, ни, тем более, на обустройство социальной сферы, школ, детских садов, больниц. И бизнес отвечает", – отметил Собянин.
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Мэр добавил, что за последние годы не было падения инвестиций в основной капитал.
"Каждый год растет, даже на фоне пандемии. Потому что бизнес видит, что мы вкладываемся в инфраструктуру, что мы даем фронт работы. Мы про жилье говорили - за период у нас удвоилось строительство жилья. Это же тоже инвестиции. И мы же не даем строить жилье просто так. Идет обустройство территории, создание рабочих мест, строительство школ, детских садов. Это серьезные, фундаментальные инвестиции. Поэтому мы не уменьшаем региональный бюджет, не уменьшаем инвестиций, как и не уменьшаем социальные программы", - подчеркнул Собянин.
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