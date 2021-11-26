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Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года
Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года - РИА Новости, 26.11.2021
Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года
Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года. С таким прогнозом выступил главный пульмонолог КНР Чжун Наньшань. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:41
2021-11-26T12:41
2021-11-26T12:41
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китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года. С таким прогнозом выступил главный пульмонолог КНР Чжун Наньшань.Эксперт усомнился в попытках отдельных западных стран балансировать между борьбой с эпидемией и соблюдением прав и свобод, вроде свободы собраний. "Мы в Китае сосредоточены на соблюдении главного права человека: права на жизнь", - подчеркнул ученый. По его словам, это работает. Так, в Китае уровень заболеваемости COVID-19 в 1678 раз ниже, чем в США, а уровень смертности от этого недуга – в 606 раз ниже, чем в Америке.
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759088356.html
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китай, коронавирус covid-19