https://ria.ru/20211126/immunitet-1760859744.html

Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года

Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года - РИА Новости, 26.11.2021

Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года

Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года. С таким прогнозом выступил главный пульмонолог КНР Чжун Наньшань. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:41

2021-11-26T12:41

2021-11-26T12:41

россия-китай: главное

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай достигнет группового иммунитета к COVID-19 до конца года. С таким прогнозом выступил главный пульмонолог КНР Чжун Наньшань.Эксперт усомнился в попытках отдельных западных стран балансировать между борьбой с эпидемией и соблюдением прав и свобод, вроде свободы собраний. "Мы в Китае сосредоточены на соблюдении главного права человека: права на жизнь", - подчеркнул ученый. По его словам, это работает. Так, в Китае уровень заболеваемости COVID-19 в 1678 раз ниже, чем в США, а уровень смертности от этого недуга – в 606 раз ниже, чем в Америке.

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759088356.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, коронавирус covid-19