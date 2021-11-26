https://ria.ru/20211126/dtp-1760967063.html

Огонь и выстрелы. Погоня за наркокурьером по МКАД попала на видео

Опубликовано новое видео с места ДТП, которое устроил мужчина на BMW - РИА Новости, 26.11.2021

Огонь и выстрелы. Погоня за наркокурьером по МКАД попала на видео

В Сети появилось видео, запечатлевшее последствия крупного ДТП на МКАД, которое устроил мужчина при попытке скрыться от преследования полицейских. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:44

2021-11-26T19:44

2021-11-26T23:46

происшествия

ирина волк

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, запечатлевшее последствия крупного ДТП на МКАД, которое устроил мужчина при попытке скрыться от преследования полицейских.В ролике, снятом проезжавшим мимо очевидцем, пострадавшие автомобили. Одно из транспортных средств охвачено мощным пламенем.Виновника происшествия попытались остановить на внутренней стороне МКАД для проверки документов. Нарушитель отказался подчиниться и попробовал скрыться. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на 35-м километре Симферопольского шоссе.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у лихача нашли три крупных свертка, предположительно, с синтетическими наркотиками. Сам он получил во время погони ранение.По предварительным данным, задержанный был наркокурьером.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, иномарка задела не менее четырех машин.

https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/dps-1734384051.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовое ДТП на юге Москвы При проверке документов водитель начал движение и попытался скрыться. Машина оказалась заблокирована на 35-м километре Симферопольского шоссе. Водитель предпринял попытку сбежать в поле, но был ранен и задержан. Также при задержании пулей был пробит бензобак автомобиля, в результате чего машина загорелась. Во время погони BMW задел не меньше четырех других машин. Кроме того, Ирина Волк сообщила, что у задержанного в автомобиле были найдены наркотические вещества. 2021-11-26T19:44 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ирина волк, россия