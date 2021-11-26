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Круглый стол о российско-белорусских отношениях
Круглый стол о российско-белорусских отношениях - РИА Новости, 26.11.2021
Круглый стол о российско-белорусских отношениях
6 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Преодолен ли кризис в Беларуси? Российско-белорусские отношения в условиях региональной дестабилизации".
2021-11-26T15:22
2021-11-26T15:22
анонсы
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Задать вопросУчастники:- доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл КОКТЫШ;- директор Международного аналитического центра Rethinking Russia, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КОНЬКОВ;- журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь КОРОТЧЕНКО;- руководитель проекта "Минский диалог" Евгений ПРЕЙГЕРМАН;- руководитель организации "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;- старший советник Центар "Гуманитарный диалог" Лоран ВИНАТЬЕ (Laurent Vinatier).Модератор – директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.В ходе мероприятия эксперты обсудят перспективы реализации программ Союзного государства, рассмотрят проблему, связанную с миграционным кризисом в Юго-Восточной Европе, а также дадут рекомендации относительно выстраивания отношений в рамках треугольника Россия – Беларусь – Европейский союз.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:22 26.11.2021
 

Круглый стол о российско-белорусских отношениях

Читать ria.ru в
6 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Преодолен ли кризис в Беларуси? Российско-белорусские отношения в условиях региональной дестабилизации".
Задать вопрос
Участники:
- доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл КОКТЫШ;
- директор Международного аналитического центра Rethinking Russia, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КОНЬКОВ;
- журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь КОРОТЧЕНКО;
- руководитель проекта "Минский диалог" Евгений ПРЕЙГЕРМАН;
- руководитель организации "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;
- старший советник Центар "Гуманитарный диалог" Лоран ВИНАТЬЕ (Laurent Vinatier).
Модератор – директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.
В ходе мероприятия эксперты обсудят перспективы реализации программ Союзного государства, рассмотрят проблему, связанную с миграционным кризисом в Юго-Восточной Европе, а также дадут рекомендации относительно выстраивания отношений в рамках треугольника Россия – Беларусь – Европейский союз.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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