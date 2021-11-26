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Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов по России с выгодой до 50%
Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов по России с выгодой до 50% - РИА Новости, 26.11.2021
Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов по России с выгодой до 50%
Аэрофлот объявляет распродажу "Улётные дни". В период с 26 по 28 ноября 2021 года билеты на внутрироссийские направления можно приобрести с выгодой до 50%*. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:58
2021-11-26T15:58
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 ноя – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот объявляет распродажу "Улётные дни". В период с 26 по 28 ноября 2021 года билеты на внутрироссийские направления можно приобрести с выгодой до 50%*.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) или без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить в период с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах авиакомпании "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.Предложение на прямые рейсы между Москвой (Санкт-Петербургом) Красноярском (Сочи) Краснодаром и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелёта между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи и Краснодар.Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции на сайте компании. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено.Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и в приложении: + 7-495-223-5555 (Москва),8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), * 555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов в России. Предоставляется услуга предварительной записи через контакт-центр Аэрофлота.* Тарифы включают все сборы, ограничения.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 млн. Человек.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain&amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
пресс-релизы
15:58 26.11.2021
 

Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов по России с выгодой до 50%

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота офиса продаж компании "Аэрофлот"
Работа офиса продаж компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 ноя – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот объявляет распродажу "Улётные дни". В период с 26 по 28 ноября 2021 года билеты на внутрироссийские направления можно приобрести с выгодой до 50%*.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) или без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить в период с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах авиакомпании "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.
Предложение на прямые рейсы между Москвой (Санкт-Петербургом) Красноярском (Сочи) Краснодаром и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелёта между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи и Краснодар.
Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции на сайте компании. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено.
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и в приложении: + 7-495-223-5555 (Москва),8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), * 555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов в России. Предоставляется услуга предварительной записи через контакт-центр Аэрофлота.
* Тарифы включают все сборы, ограничения.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 млн. Человек.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain& Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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