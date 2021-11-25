https://ria.ru/20211125/zhirinovskiy-1760734759.html

Жириновский обозвал депутата от КПРФ Харитонова "колхозником"

Жириновский обозвал депутата от КПРФ Харитонова "колхозником" - РИА Новости, 25.11.2021

Жириновский обозвал депутата от КПРФ Харитонова "колхозником"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения на пленарном заседании Госдумы дела Валерия Рашкина (КПРФ) назвал прерывающего его главу комитета по Арктике РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:00

2021-11-25T16:00

2021-11-25T16:00

политика

владимир жириновский

валерий рашкин

николай харитонов

госдума рф

кпрф

лдпр

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения на пленарном заседании Госдумы дела Валерия Рашкина (КПРФ) назвал прерывающего его главу комитета по Арктике Николая Харитонова (КПРФ) "колхозником", в ответ коммунисты прокричали "Позор!".В четверг на пленарном заседании Госдума рассматривает представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области. Ранее думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности.Во время своего выступления с трибуны Жириновский перешел на критику КПРФ и коммунистического движения в целом, ему с места начал отвечать Харитонов, на тот момент микрофон у парламентария был отключен, и слова его слышны не были.Жириновский же назвал прерывающего его коммуниста "колхозником". После этого глава либерал-демократов сообщил, что "призрак коммунизма (бродящего по Европе) надо поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось (которого застрелил Рашкин)".Во время своего выступления Жириновский также заявил, что ЛДПР будет голосовать за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности, и призвал запретить левые партии. Во время ухода Жириновского с трибуны коммунисты начали скандировать "позор".По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Кроме того, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что фракция заинтересована в эффективном и последовательном расследовании по делу Рашкина. В свою очередь сам Рашкин неоднократно заявлял, что готов дать показания по инциденту с лосем в любое время, однако приглашения от следствия он так и не получил. -0-

https://ria.ru/20211116/zamechanie-1759296843.html

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https://ria.ru/20211118/rashkin-1759603425.html

https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, владимир жириновский, валерий рашкин, николай харитонов, госдума рф, кпрф, лдпр, дело о незаконной охоте с участием рашкина