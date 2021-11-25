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Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года
Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года - РИА Новости, 25.11.2021
Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года
Почти 400 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:55
2021-11-25T12:55
2021-11-25T12:55
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 400 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.По словам зампреда, квартиры выдаются в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями."Работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом, она полностью завершена уже в 26 городских округах", - добавила Каклюгина.В 2020 году в Подмосковье квартиры получили 788 детей-сирот.
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