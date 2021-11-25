https://ria.ru/20211125/zhile-1760691030.html

Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года

Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года - РИА Новости, 25.11.2021

Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года

Почти 400 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:55

2021-11-25T12:55

2021-11-25T12:55

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Почти 400 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.По словам зампреда, квартиры выдаются в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями."Работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом, она полностью завершена уже в 26 городских округах", - добавила Каклюгина.В 2020 году в Подмосковье квартиры получили 788 детей-сирот.

https://ria.ru/20210921/siroty-1751189859.html

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2021

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общество, московская область (подмосковье), жилье