https://ria.ru/20211125/zhenschina-1760704126.html
Международный комитет Красного Креста впервые возглавит женщина
Международный комитет Красного Креста впервые возглавит женщина - РИА Новости, 25.11.2021
Международный комитет Красного Креста впервые возглавит женщина
Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер с октября следующего года возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК), на этом посту она сменит нынешнего РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:48
2021-11-25T13:48
2021-11-25T13:51
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снг
международный комитет красного креста (мккк)
петер маурер
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ЖЕНЕВА, 25 ноя - РИА Новости. Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер с октября следующего года возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК), на этом посту она сменит нынешнего президента гуманитарной организации Петера Маурера и станет первой женщиной, возглавившей эту организацию за ее 160-летнюю историю."Ассамблея, являющаяся руководящим органом Международного комитета Красного Креста, объявила сегодня, что она избрала Мирьяну Сполярич Эггер следующим президентом МККК. Она сменит президента Петера Маурера, который решил уйти в отставку в сентябре 2022 года", - говорится в заявлении МККК.Отмечается, что Сполярич Эггер ранее работала в Федеральном департаменте иностранных дел (МИД) Швейцарии, сейчас она занимает пост помощника генерального секретаря ООН, возглавляет региональное бюро для стран Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН)."Для меня большая честь и большая ответственность быть избранным президентом организации, которой я давно восхищаюсь ввиду ее вдохновляющей и жизненно важной глобальной миссии", - приводятся слова Сполярич Эггер в заявлении.Она также сказала, что будет упорно трудиться над воплощением гуманитарных ценностей, на которые опирается МККК.
https://ria.ru/20210526/sputnik-1734340213.html
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в мире, оон, швейцария, европа, снг, международный комитет красного креста (мккк), петер маурер
13:48 25.11.2021 (обновлено: 13:51 25.11.2021)
Международный комитет Красного Креста впервые возглавит женщина
Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер станет первой женщиной на посту главы МККК