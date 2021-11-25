https://ria.ru/20211125/yanao-1760680680.html
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода - РИА Новости, 25.11.2021
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:20
2021-11-25T12:20
2021-11-25T12:20
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ржд
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
максим решетников
западная сибирь
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Министерство экономического развития России разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода. Реализацию проекта Северный широтный ход на Ямале обсудили на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова. Участие в нем приняли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители министерства транспорта России и министерства финансов России, ОАО "РЖД", "Росжелдора", государственной корпорации ВЭБ.рф и Центра стратегических разработок", - говорится в сообщении.Поручение приступить к строительству Северного широтного хода дал президент России в послании Федеральному собранию. Глава государства неоднократно называл проект в числе приоритетных и отмечал, что железнодорожная магистраль позволит стимулировать деловую активность не только в арктических регионах, но и в Западной Сибири и на Урале."Таким масштабным и сложным проектам, как СШХ, важно иметь большой запас финансовой прочности. У нас есть подтверждение прогнозов от крупнейших грузоотправителей по объемам поставок, которые планируют осуществлять через СШХ, – почти 24 миллионов тонн в год. Его реализация поможет разгрузить "южный ход" и даст новый импульс развитию и крупного, и малого бизнеса в регионе", - приводятся в сообщении слова Решетникова.Проект будет реализован за счет различных источников. Ключевой элемент Северного широтного хода – мост через Обь - планируется построить с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Ямал направил заявку в правительство России на его получение."Северный широтный ход, действительно, даст новый импульс развитию промышленности - как на Ямале, так и в соседних регионах. Оглядываясь назад, мы видим, что все крупные проекты, которые сегодня дают ресурсы для страны, – это и Бованенковское месторождение, и "Ямал СПГ" - начинались со строительства инфраструктуры", - цитирует Артюхова пресс-служба.На совещании также шла речь о включении Северного широтного хода в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, уточняют власти.
https://ria.ru/20211022/yanao-1755880262.html
https://ria.ru/20210421/arktika-1729271586.html
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экономика, ржд, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), максим решетников, западная сибирь, дмитрий артюхов, россия
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода в ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости.
Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба
губернатора региона.
"Министерство экономического развития России разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода. Реализацию проекта Северный широтный ход на Ямале
обсудили на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова
. Участие в нем приняли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
, представители министерства транспорта России и министерства финансов России, ОАО "РЖД
", "Росжелдора
", государственной корпорации ВЭБ.рф и Центра стратегических разработок", - говорится в сообщении
.
Поручение приступить к строительству Северного широтного хода дал президент России в послании Федеральному собранию. Глава государства неоднократно называл проект в числе приоритетных и отмечал, что железнодорожная магистраль позволит стимулировать деловую активность не только в арктических регионах, но и в Западной Сибири и на Урале.
"Таким масштабным и сложным проектам, как СШХ, важно иметь большой запас финансовой прочности. У нас есть подтверждение прогнозов от крупнейших грузоотправителей по объемам поставок, которые планируют осуществлять через СШХ, – почти 24 миллионов тонн в год. Его реализация поможет разгрузить "южный ход" и даст новый импульс развитию и крупного, и малого бизнеса в регионе", - приводятся в сообщении слова Решетникова.
Проект будет реализован за счет различных источников. Ключевой элемент Северного широтного хода – мост через Обь - планируется построить с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Ямал направил заявку в правительство России на его получение.
"Северный широтный ход, действительно, даст новый импульс развитию промышленности - как на Ямале, так и в соседних регионах. Оглядываясь назад, мы видим, что все крупные проекты, которые сегодня дают ресурсы для страны, – это и Бованенковское месторождение, и "Ямал СПГ" - начинались со строительства инфраструктуры", - цитирует Артюхова пресс-служба.
На совещании также шла речь о включении Северного широтного хода в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, уточняют власти.