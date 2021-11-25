https://ria.ru/20211125/yanao-1760680680.html

Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода

Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода - РИА Новости, 25.11.2021

Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода

Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:20

2021-11-25T12:20

2021-11-25T12:20

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

ржд

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

максим решетников

западная сибирь

дмитрий артюхов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Минэкономразвития разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Министерство экономического развития России разрабатывает финансовую модель Северного широтного хода. Реализацию проекта Северный широтный ход на Ямале обсудили на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова. Участие в нем приняли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители министерства транспорта России и министерства финансов России, ОАО "РЖД", "Росжелдора", государственной корпорации ВЭБ.рф и Центра стратегических разработок", - говорится в сообщении.Поручение приступить к строительству Северного широтного хода дал президент России в послании Федеральному собранию. Глава государства неоднократно называл проект в числе приоритетных и отмечал, что железнодорожная магистраль позволит стимулировать деловую активность не только в арктических регионах, но и в Западной Сибири и на Урале."Таким масштабным и сложным проектам, как СШХ, важно иметь большой запас финансовой прочности. У нас есть подтверждение прогнозов от крупнейших грузоотправителей по объемам поставок, которые планируют осуществлять через СШХ, – почти 24 миллионов тонн в год. Его реализация поможет разгрузить "южный ход" и даст новый импульс развитию и крупного, и малого бизнеса в регионе", - приводятся в сообщении слова Решетникова.Проект будет реализован за счет различных источников. Ключевой элемент Северного широтного хода – мост через Обь - планируется построить с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Ямал направил заявку в правительство России на его получение."Северный широтный ход, действительно, даст новый импульс развитию промышленности - как на Ямале, так и в соседних регионах. Оглядываясь назад, мы видим, что все крупные проекты, которые сегодня дают ресурсы для страны, – это и Бованенковское месторождение, и "Ямал СПГ" - начинались со строительства инфраструктуры", - цитирует Артюхова пресс-служба.На совещании также шла речь о включении Северного широтного хода в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, уточняют власти.

https://ria.ru/20211022/yanao-1755880262.html

https://ria.ru/20210421/arktika-1729271586.html

западная сибирь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ржд, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), максим решетников, западная сибирь, дмитрий артюхов, россия