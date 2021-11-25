Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/volontery-1760748380.html
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная"
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная"
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приехали на место ЧП на шахте в Кемеровской области, они установили пункты обогрева для... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:49
2021-11-25T16:49
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сдс-уголь
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760676801_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_b8ef56ca6ed5271e15fb615eb6a42b7d.jpg
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 25 ноя - РИА Новости. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приехали на место ЧП на шахте в Кемеровской области, они установили пункты обогрева для родственников шахтеров, сообщила пресс-секретарь кемеровского регионального отделения корпуса Анастасия Сапогова."Наш корпус добровольцев приехал, чтобы оказать помощь посильную МЧС. Мы установили обогревочные пункты, чтобы все желающие, все родственники могли зайти, попить чай, согреться. На улице минусовая температура, зима", - рассказала Сапогова журналистам.Она добавила, что девушки из корпуса также помогают на допсихологической помощи, общаются с родственниками шахтеров.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы после ЧП на шахте приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760744359.html
кемеровская область
белово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760676801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eabbb623688b89e83c30a9407f10d9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сдс-уголь, жкх, россия
16:49 25.11.2021
 
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная"

Волонтеры установили у "Листвяжной" пункты обогрева для родственников шахтеров

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкРодственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 25 ноя - РИА Новости. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приехали на место ЧП на шахте в Кемеровской области, они установили пункты обогрева для родственников шахтеров, сообщила пресс-секретарь кемеровского регионального отделения корпуса Анастасия Сапогова.
"Наш корпус добровольцев приехал, чтобы оказать помощь посильную МЧС. Мы установили обогревочные пункты, чтобы все желающие, все родственники могли зайти, попить чай, согреться. На улице минусовая температура, зима", - рассказала Сапогова журналистам.
Реанимобиль проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
16:31
Эксперт оценил шансы спасти горняков из шахты в Кузбассе
Она добавила, что девушки из корпуса также помогают на допсихологической помощи, общаются с родственниками шахтеров.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы после ЧП на шахте приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СДС-УгольЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Лента новостейМолния
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой