https://ria.ru/20211125/volontery-1760748380.html
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная"
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная"
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приехали на место ЧП на шахте в Кемеровской области, они установили пункты обогрева для... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:49
2021-11-25T16:49
2021-11-25T16:49
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сдс-уголь
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760676801_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_b8ef56ca6ed5271e15fb615eb6a42b7d.jpg
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 25 ноя - РИА Новости. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приехали на место ЧП на шахте в Кемеровской области, они установили пункты обогрева для родственников шахтеров, сообщила пресс-секретарь кемеровского регионального отделения корпуса Анастасия Сапогова."Наш корпус добровольцев приехал, чтобы оказать помощь посильную МЧС. Мы установили обогревочные пункты, чтобы все желающие, все родственники могли зайти, попить чай, согреться. На улице минусовая температура, зима", - рассказала Сапогова журналистам.Она добавила, что девушки из корпуса также помогают на допсихологической помощи, общаются с родственниками шахтеров.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы после ЧП на шахте приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760744359.html
кемеровская область
белово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760676801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eabbb623688b89e83c30a9407f10d9ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сдс-уголь, жкх, россия
Волонтеры помогают родственникам горняков на месте ЧП в шахте "Листвяжная"
Волонтеры установили у "Листвяжной" пункты обогрева для родственников шахтеров