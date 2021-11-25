https://ria.ru/20211125/vladislav-belov-1760666428.html

Онлайн-брифинг замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова

Онлайн-брифинг замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова - РИА Новости, 25.11.2021

Онлайн-брифинг замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова

26 ноября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг заместителя директора Института Европы РАН Владислава БЕЛОВА.

2021-11-25T11:05

2021-11-25T11:05

2021-11-25T11:05

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Задать вопрос24 ноября победившие на выборах в бундестаг немецкие партии – СДПГ, "Зеленые/Союз 90", СвДП – завершили переговоры о создании правящей коалиции, представив коалиционный договор – программу действий будущего правительства Германии. Кто войдет в новое правительство? Чего от него ждать? Как распределятся посты? Каковы перспективы российско-германских отношений? В каких условиях сегодня живет Германия?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы