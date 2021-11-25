Онлайн-брифинг замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова
26 ноября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг заместителя директора Института Европы РАН Владислава БЕЛОВА.
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24 ноября победившие на выборах в бундестаг немецкие партии – СДПГ, "Зеленые/Союз 90", СвДП – завершили переговоры о создании правящей коалиции, представив коалиционный договор – программу действий будущего правительства Германии. Кто войдет в новое правительство? Чего от него ждать? Как распределятся посты? Каковы перспективы российско-германских отношений? В каких условиях сегодня живет Германия?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
24 ноября победившие на выборах в бундестаг немецкие партии – СДПГ, "Зеленые/Союз 90", СвДП – завершили переговоры о создании правящей коалиции, представив коалиционный договор – программу действий будущего правительства Германии. Кто войдет в новое правительство? Чего от него ждать? Как распределятся посты? Каковы перспективы российско-германских отношений? В каких условиях сегодня живет Германия?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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