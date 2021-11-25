https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html
"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора
"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора - РИА Новости, 25.11.2021
"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора
"ВКонтакте" заявила, что по протоколу РКН соцсети грозит штраф за YouTube-ролики, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:19
общество
соцсети
вконтакте
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "ВКонтакте" заявила, что по протоколу РКН соцсети грозит штраф за YouTube-ролики, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи.Соцсеть отметила, что за последний год подобные разбирательства участились, что свидетельствует об ужесточении регулирования социальных сетей. Ранее "ВКонтакте" получила два штрафа в размере 1,5 миллиона рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах, один из штрафов также был назначен за неудаление YouTube-роликов - контента, который размещен не на серверах соцсети, а встроен с внешних ресурсов и до сих пор на них доступен."Команда "ВКонтакте" на постоянной основе борется с фейками. Мы блокируем пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки, а также ограничиваем доступ к материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей. Для этого мы используем комплекс механизмов и инструментов, в том числе на базе искусственного интеллекта, а также оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов", - добавляется в сообщении.В четверг источник РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор составил на "ВКонтакте" два протокола за неудаление информации, - в Смольнинский районный суд Петербурга поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении социальной сети, один из которых - за открытый доступ к экстремистской информации в пабликах "Фонда борьбы с коррупцией"*.По словам источника, такая информация размещена в 14 пабликах, в их числе страницы Алексея Навального, его соратников Руслана Шаведдинова, Бориса Золотаревского и Ирины Фатьяновой, групп поддержки Навального в Екатеринбурге, Ярославле и Челябинске.Кроме того, в Роскомнадзор поступили требования заместителя генпрокурора РФ по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и недостоверную информацию об обстоятельствах нападения на вуз в Перми в сентябре. Ограничения касаются около 10 ссылок.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html
https://ria.ru/20211111/roskomnadzor-1758564004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, соцсети, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
16:18 25.11.2021 (обновлено: 16:19 25.11.2021)
"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора
"ВКонтакте": по протоколу Роскомнадзора соцсети грозит штраф за YouTube-ролики
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "ВКонтакте" заявила, что по протоколу РКН соцсети грозит штраф за YouTube-ролики, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи.
"Среди материалов дел фигурируют YouTube-ролики - контент, который размещен не на серверах "ВКонтакте", а встроен с внешних ресурсов. Кроме того, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи, опубликованной на YouTube, а не о самой видеозаписи - при этом от "ВКонтакте" требуется удалить сам ролик на своей площадке", - говорится в заявлении соцсети.
Соцсеть отметила, что за последний год подобные разбирательства участились, что свидетельствует об ужесточении регулирования социальных сетей. Ранее "ВКонтакте" получила два штрафа в размере 1,5 миллиона рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах, один из штрафов также был назначен за неудаление YouTube-роликов - контента, который размещен не на серверах соцсети, а встроен с внешних ресурсов и до сих пор на них доступен.
"Команда "ВКонтакте" на постоянной основе борется с фейками. Мы блокируем пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки, а также ограничиваем доступ к материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей. Для этого мы используем комплекс механизмов и инструментов, в том числе на базе искусственного интеллекта, а также оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов", - добавляется в сообщении.
В четверг источник РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор
составил на "ВКонтакте" два протокола за неудаление информации, - в Смольнинский районный суд Петербурга
поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении социальной сети, один из которых - за открытый доступ к экстремистской информации в пабликах "Фонда борьбы с коррупцией"*.
По словам источника, такая информация размещена в 14 пабликах, в их числе страницы Алексея Навального, его соратников Руслана Шаведдинова, Бориса Золотаревского и Ирины Фатьяновой, групп поддержки Навального в Екатеринбурге, Ярославле и Челябинске.
Кроме того, в Роскомнадзор поступили требования заместителя генпрокурора РФ по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и недостоверную информацию об обстоятельствах нападения на вуз в Перми в сентябре. Ограничения касаются около 10 ссылок.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент