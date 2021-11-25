https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html

"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора

"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора - РИА Новости, 25.11.2021

"ВКонтакте" рассказала, за что ей грозит штраф Роскомнадзора

"ВКонтакте" заявила, что по протоколу РКН соцсети грозит штраф за YouTube-ролики, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:19

общество

соцсети

вконтакте

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "ВКонтакте" заявила, что по протоколу РКН соцсети грозит штраф за YouTube-ролики, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи.Соцсеть отметила, что за последний год подобные разбирательства участились, что свидетельствует об ужесточении регулирования социальных сетей. Ранее "ВКонтакте" получила два штрафа в размере 1,5 миллиона рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах, один из штрафов также был назначен за неудаление YouTube-роликов - контента, который размещен не на серверах соцсети, а встроен с внешних ресурсов и до сих пор на них доступен."Команда "ВКонтакте" на постоянной основе борется с фейками. Мы блокируем пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки, а также ограничиваем доступ к материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей. Для этого мы используем комплекс механизмов и инструментов, в том числе на базе искусственного интеллекта, а также оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов", - добавляется в сообщении.В четверг источник РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор составил на "ВКонтакте" два протокола за неудаление информации, - в Смольнинский районный суд Петербурга поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении социальной сети, один из которых - за открытый доступ к экстремистской информации в пабликах "Фонда борьбы с коррупцией"*.По словам источника, такая информация размещена в 14 пабликах, в их числе страницы Алексея Навального, его соратников Руслана Шаведдинова, Бориса Золотаревского и Ирины Фатьяновой, групп поддержки Навального в Екатеринбурге, Ярославле и Челябинске.Кроме того, в Роскомнадзор поступили требования заместителя генпрокурора РФ по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и недостоверную информацию об обстоятельствах нападения на вуз в Перми в сентябре. Ограничения касаются около 10 ссылок.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html

https://ria.ru/20211111/roskomnadzor-1758564004.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, соцсети, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия