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Краснодарский край
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Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов
Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов - РИА Новости, 25.11.2021
Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов
Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон, регулирующий развитие в регионе виноградарства и РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:34
2021-11-25T19:34
краснодарский край
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон, регулирующий развитие в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.Уточняется, что поправки, в частности, предусматривают расширение перечня мер господдержки отраслевиков.Отмечается, что в 2022 году из общей суммы средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства в рамках краевой госпрограммы, на поддержку виноградарства и виноделия запланировано почти 730 миллионов рублей. По итогам обсуждения закон о внесении изменений в профильный правовой акт был принят во втором чтении.По словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, виноградарство всегда будет оставаться одним из самых трудоемких и сложных направлений в агропромышленном комплексе. "Помощь отраслевикам сегодня действительно необходима. Качество кубанского вина высоко ценят далеко за пределами края - и в России, и за рубежом. К тому же отрасли есть куда расти - производимая нашими виноделами продукция востребована, для закладки плантаций в регионе есть немалое количество пригодных для этого земель. Нам остается формировать законодательную базу, которая обеспечит кубанскому виноградарству возможности для стабильного развития", - пояснил председатель кубанского парламента.
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краснодарский край, россия
19:34 25.11.2021
 

Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкВиноградник
Виноградник - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон, регулирующий развитие в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.
Уточняется, что поправки, в частности, предусматривают расширение перечня мер господдержки отраслевиков.
"Теперь виноградари и виноделы Кубани могут рассчитывать на компенсацию расходов на приобретение отечественных саженцев, на обеспечение закладки лозы и уход за нею, включая покупку и установку шпалер, противоградной сетки, осуществление мелиорационных мероприятий, в том числе монтаж систем ирригации и орошения, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей", - сообщили в заксобрании.
Отмечается, что в 2022 году из общей суммы средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства в рамках краевой госпрограммы, на поддержку виноградарства и виноделия запланировано почти 730 миллионов рублей. По итогам обсуждения закон о внесении изменений в профильный правовой акт был принят во втором чтении.
По словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, виноградарство всегда будет оставаться одним из самых трудоемких и сложных направлений в агропромышленном комплексе. "Помощь отраслевикам сегодня действительно необходима. Качество кубанского вина высоко ценят далеко за пределами края - и в России, и за рубежом. К тому же отрасли есть куда расти - производимая нашими виноделами продукция востребована, для закладки плантаций в регионе есть немалое количество пригодных для этого земель. Нам остается формировать законодательную базу, которая обеспечит кубанскому виноградарству возможности для стабильного развития", - пояснил председатель кубанского парламента.
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