Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон, регулирующий развитие в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.
Уточняется, что поправки, в частности, предусматривают расширение перечня мер господдержки отраслевиков.
"Теперь виноградари и виноделы Кубани могут рассчитывать на компенсацию расходов на приобретение отечественных саженцев, на обеспечение закладки лозы и уход за нею, включая покупку и установку шпалер, противоградной сетки, осуществление мелиорационных мероприятий, в том числе монтаж систем ирригации и орошения, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей", - сообщили в заксобрании.
Отмечается, что в 2022 году из общей суммы средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства в рамках краевой госпрограммы, на поддержку виноградарства и виноделия запланировано почти 730 миллионов рублей. По итогам обсуждения закон о внесении изменений в профильный правовой акт был принят во втором чтении.
По словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, виноградарство всегда будет оставаться одним из самых трудоемких и сложных направлений в агропромышленном комплексе. "Помощь отраслевикам сегодня действительно необходима. Качество кубанского вина высоко ценят далеко за пределами края - и в России, и за рубежом. К тому же отрасли есть куда расти - производимая нашими виноделами продукция востребована, для закладки плантаций в регионе есть немалое количество пригодных для этого земель. Нам остается формировать законодательную базу, которая обеспечит кубанскому виноградарству возможности для стабильного развития", - пояснил председатель кубанского парламента.