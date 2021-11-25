https://ria.ru/20211125/vinograd-1760784600.html

Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов

Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов - РИА Новости, 25.11.2021

Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов

Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон, регулирующий развитие в регионе виноградарства и РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:34

2021-11-25T19:34

2021-11-25T19:34

краснодарский край

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147606/53/1476065348_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_5d8e7434d4c08ee31eb646ab4286d36a.jpg

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон, регулирующий развитие в регионе виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.Уточняется, что поправки, в частности, предусматривают расширение перечня мер господдержки отраслевиков.Отмечается, что в 2022 году из общей суммы средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства в рамках краевой госпрограммы, на поддержку виноградарства и виноделия запланировано почти 730 миллионов рублей. По итогам обсуждения закон о внесении изменений в профильный правовой акт был принят во втором чтении.По словам спикера заксобрания Юрия Бурлачко, виноградарство всегда будет оставаться одним из самых трудоемких и сложных направлений в агропромышленном комплексе. "Помощь отраслевикам сегодня действительно необходима. Качество кубанского вина высоко ценят далеко за пределами края - и в России, и за рубежом. К тому же отрасли есть куда расти - производимая нашими виноделами продукция востребована, для закладки плантаций в регионе есть немалое количество пригодных для этого земель. Нам остается формировать законодательную базу, которая обеспечит кубанскому виноградарству возможности для стабильного развития", - пояснил председатель кубанского парламента.

https://ria.ru/20211112/enoturizm-1758360958.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, россия