https://ria.ru/20211125/vinodelie-1760677348.html
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России - РИА Новости, 25.11.2021
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России
Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:02
2021-11-25T12:02
2021-11-25T12:02
экономика
вино
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виноделие
россия
оксана лут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751418955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3853cfb1d300ab1aa69b12b1ee8037d6.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является увеличение площади виноградников в стране, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут."Учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, со следующего года по поручению президента мы делаем отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, на который будет выделяться ежегодно от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей", - сказала Лут в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня",По ее словам, временные рамки федерального проекта - 2022-2030 годы. "Основным ключевым показателем в рамках проекта будет являться увеличение площади виноградников на 35%", - добавила она."То есть мы стремимся увеличиться к площади наших виноградников, которая была у нас в советский период. Сейчас мы как раз делаем инвентаризацию земель, чтобы выделить виноградопригодные земли в соответствии с законом и эффективно, и правильно их вводить в оборот и выращивать хороший виноград, из которого потом будем делать вкусное вино", - указала замглавы Минсельхоза.
https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751418955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be967bf3087384143fa9c6d515c9d2f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделие, россия, оксана лут
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России
Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект по развитию виноделия в России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минсельхоз
РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России
виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является увеличение площади виноградников в стране, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут
.
"Учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, со следующего года по поручению президента мы делаем отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, на который будет выделяться ежегодно от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей", - сказала Лут в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня",
По ее словам, временные рамки федерального проекта - 2022-2030 годы. "Основным ключевым показателем в рамках проекта будет являться увеличение площади виноградников на 35%", - добавила она.
"То есть мы стремимся увеличиться к площади наших виноградников, которая была у нас в советский период. Сейчас мы как раз делаем инвентаризацию земель, чтобы выделить виноградопригодные земли в соответствии с законом и эффективно, и правильно их вводить в оборот и выращивать хороший виноград, из которого потом будем делать вкусное вино", - указала замглавы Минсельхоза.