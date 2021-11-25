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Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России - РИА Новости, 25.11.2021
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России
Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:02
2021-11-25T12:02
экономика
вино
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виноделие
россия
оксана лут
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является увеличение площади виноградников в стране, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут."Учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, со следующего года по поручению президента мы делаем отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, на который будет выделяться ежегодно от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей", - сказала Лут в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня",По ее словам, временные рамки федерального проекта - 2022-2030 годы. "Основным ключевым показателем в рамках проекта будет являться увеличение площади виноградников на 35%", - добавила она."То есть мы стремимся увеличиться к площади наших виноградников, которая была у нас в советский период. Сейчас мы как раз делаем инвентаризацию земель, чтобы выделить виноградопригодные земли в соответствии с законом и эффективно, и правильно их вводить в оборот и выращивать хороший виноград, из которого потом будем делать вкусное вино", - указала замглавы Минсельхоза.
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экономика, вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделие, россия, оксана лут
12:02 25.11.2021
 
Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России

Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект по развитию виноделия в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРучная уборка винограда в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино".
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино. - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является увеличение площади виноградников в стране, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.
"Учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, со следующего года по поручению президента мы делаем отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, на который будет выделяться ежегодно от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей", - сказала Лут в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня",
По ее словам, временные рамки федерального проекта - 2022-2030 годы. "Основным ключевым показателем в рамках проекта будет являться увеличение площади виноградников на 35%", - добавила она.
"То есть мы стремимся увеличиться к площади наших виноградников, которая была у нас в советский период. Сейчас мы как раз делаем инвентаризацию земель, чтобы выделить виноградопригодные земли в соответствии с законом и эффективно, и правильно их вводить в оборот и выращивать хороший виноград, из которого потом будем делать вкусное вино", - указала замглавы Минсельхоза.
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