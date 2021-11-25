https://ria.ru/20211125/vinodelie-1760677348.html

Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России

Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России - РИА Новости, 25.11.2021

Минсельхоз запустит федеральный проект по развитию виноделия в России

Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:02

2021-11-25T12:02

2021-11-25T12:02

экономика

вино

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

виноделие

россия

оксана лут

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия, основным целевым показателем которого является увеличение площади виноградников в стране, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут."Учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, со следующего года по поручению президента мы делаем отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия, на который будет выделяться ежегодно от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей", - сказала Лут в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня",По ее словам, временные рамки федерального проекта - 2022-2030 годы. "Основным ключевым показателем в рамках проекта будет являться увеличение площади виноградников на 35%", - добавила она."То есть мы стремимся увеличиться к площади наших виноградников, которая была у нас в советский период. Сейчас мы как раз делаем инвентаризацию земель, чтобы выделить виноградопригодные земли в соответствии с законом и эффективно, и правильно их вводить в оборот и выращивать хороший виноград, из которого потом будем делать вкусное вино", - указала замглавы Минсельхоза.

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделие, россия, оксана лут