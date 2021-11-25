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Нацстандарт вин выработают на основе регламента "Винного гида России"
Нацстандарт вин выработают на основе регламента "Винного гида России" - РИА Новости, 25.11.2021
Нацстандарт вин выработают на основе регламента "Винного гида России"
Росстандарт планирует выработать национальный стандарт для российских вин, в основу которого будут положены регламенты и стандарты, разработанные в рамках... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:03
2021-11-25T15:03
общество
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
максим протасов
роскачество
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росстандарт планирует выработать национальный стандарт для российских вин, в основу которого будут положены регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта "Винный гид России", сообщил руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов."Мы с коллегами из Росстандарта приняли решение сделать тот регламент, тот внутренний стандарт "Винного гида России", который был разработан и четыре года апробирован, ГОСТом, национальным стандартом, то есть тем стандартом, который действительно станет основой и базой, и будет абсолютно открытым", - сказал Протасов в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.Протасов сообщил, что в 2021 году было исследовано 610 образцов российских вин защищенного географического указания (ЗГУ) из семи регионов страны - Крыма, Севастополя, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской области. В топ-10 лучших красных и белых вин вошли работы виноделов Крыма, Севастополя, Кубани; лучшие белые вина были приобретены в розничных сетях по цене от 390 рублей до 420 рублей за бутылку 0,75 литра, а лучшие красные – в диапазоне от 310 до 428 рублей.По словам Протасова, из исследованных 214 образцов красных вин более 71% соответствуют повышенному стандарту организации; из 193 образцов белых вин повышенную планку преодолели меньше торговых марок - 59,9%. "Эксперты Роскачества связывают это со сложными погодными условиями урожая 2020 года, который был отмечен экстремальной жарой и засухой", - пояснил Протасов.Рейтинг игристых вин будет объявлен чуть позже, "в самое ближайшее время - точно до Нового года, когда потребители как раз будут выбирать их на полках", добавил он. Кроме того, в этом году эксперты организации выясняли готовность предприятий выпускать и органические вина.Руководитель Роскачества обратил внимание на заметный рост качества российских вин: если в 2018 году, с момента запуска проекта, планку повышенных стандартов преодолели более 56% образцов, то в 2021 году - более 70%. "Если раньше мы говорили о 4-5-6% вин, которые мы не рекомендовали бы потребителям, давая им достаточно низкий рейтинг, то в этом году число образцов, к которым были замечания у дегустационной комиссии, снизилось до 0,96%", - подчеркнул Протасов.
https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html
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общество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), максим протасов, роскачество, россия
15:03 25.11.2021
 
Нацстандарт вин выработают на основе регламента "Винного гида России"

Глава Роскачества Протасов: регламент "Винного гида России" станет базой нацстандарта вин

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа фестивале молодого вина
На фестивале молодого вина - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росстандарт планирует выработать национальный стандарт для российских вин, в основу которого будут положены регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта "Винный гид России", сообщил руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов.
"Мы с коллегами из Росстандарта приняли решение сделать тот регламент, тот внутренний стандарт "Винного гида России", который был разработан и четыре года апробирован, ГОСТом, национальным стандартом, то есть тем стандартом, который действительно станет основой и базой, и будет абсолютно открытым", - сказал Протасов в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
Протасов сообщил, что в 2021 году было исследовано 610 образцов российских вин защищенного географического указания (ЗГУ) из семи регионов страны - Крыма, Севастополя, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской области. В топ-10 лучших красных и белых вин вошли работы виноделов Крыма, Севастополя, Кубани; лучшие белые вина были приобретены в розничных сетях по цене от 390 рублей до 420 рублей за бутылку 0,75 литра, а лучшие красные – в диапазоне от 310 до 428 рублей.
По словам Протасова, из исследованных 214 образцов красных вин более 71% соответствуют повышенному стандарту организации; из 193 образцов белых вин повышенную планку преодолели меньше торговых марок - 59,9%. "Эксперты Роскачества связывают это со сложными погодными условиями урожая 2020 года, который был отмечен экстремальной жарой и засухой", - пояснил Протасов.
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Рейтинг игристых вин будет объявлен чуть позже, "в самое ближайшее время - точно до Нового года, когда потребители как раз будут выбирать их на полках", добавил он. Кроме того, в этом году эксперты организации выясняли готовность предприятий выпускать и органические вина.
Руководитель Роскачества обратил внимание на заметный рост качества российских вин: если в 2018 году, с момента запуска проекта, планку повышенных стандартов преодолели более 56% образцов, то в 2021 году - более 70%. "Если раньше мы говорили о 4-5-6% вин, которые мы не рекомендовали бы потребителям, давая им достаточно низкий рейтинг, то в этом году число образцов, к которым были замечания у дегустационной комиссии, снизилось до 0,96%", - подчеркнул Протасов.
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ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Максим ПротасовРоскачествоРоссия
 
 
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