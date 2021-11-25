https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760677093.html
В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний
В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний - РИА Новости, 25.11.2021
В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний
Минздрав Башкирии опроверг распространенную в соцсетях информацию об использовании вакцины "Спутник Лайт" для клинических испытаний в ходе прививочной кампании... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:00
2021-11-25T12:00
2021-11-25T12:00
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УФА, 25 ноя – РИА Новости. Минздрав Башкирии опроверг распространенную в соцсетях информацию об использовании вакцины "Спутник Лайт" для клинических испытаний в ходе прививочной кампании в регионе.В соцсетях появилась фотография с изображением вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для клинических испытаний, которую якобы привезли в Башкирию для вакцинации населения."Фотография, размещенная в посту, не актуальна. На данный момент упаковка "Спутник Лайт", которая используется для вакцинации, лавандового, а не синего цвета", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Софья Алешина, пояснив, что на фотографии в соцсетях изображена упаковка вакцины, с которой проводили клинические испытания еще летом.По последним данным регионального минздрава, в Башкирию поступило 2 454 788 доз вакцины от коронавируса. На данный момент привились 1 654 225 человек.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, республика башкортостан, минздрав башкирии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний
Минздрав Башкирии опроверг данные о вакцинации "Спутником Лайт" для клинических испытаний