https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760677093.html

В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний

В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний - РИА Новости, 25.11.2021

В Уфе опровергли данные о вакцинации препаратом для клинических испытаний

Минздрав Башкирии опроверг распространенную в соцсетях информацию об использовании вакцины "Спутник Лайт" для клинических испытаний в ходе прививочной кампании... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:00

2021-11-25T12:00

2021-11-25T12:00

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вакцина "спутник лайт"

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УФА, 25 ноя – РИА Новости. Минздрав Башкирии опроверг распространенную в соцсетях информацию об использовании вакцины "Спутник Лайт" для клинических испытаний в ходе прививочной кампании в регионе.В соцсетях появилась фотография с изображением вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для клинических испытаний, которую якобы привезли в Башкирию для вакцинации населения."Фотография, размещенная в посту, не актуальна. На данный момент упаковка "Спутник Лайт", которая используется для вакцинации, лавандового, а не синего цвета", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Софья Алешина, пояснив, что на фотографии в соцсетях изображена упаковка вакцины, с которой проводили клинические испытания еще летом.По последним данным регионального минздрава, в Башкирию поступило 2 454 788 доз вакцины от коронавируса. На данный момент привились 1 654 225 человек.

республика башкортостан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, республика башкортостан, минздрав башкирии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"