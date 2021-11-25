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Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой

Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой - РИА Новости, 25.11.2021

Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой

Суд в Ингушетии приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он бейсбольной битой забил до смерти мачеху, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:04

2021-11-25T12:04

2021-11-25T12:04

происшествия

назрановский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он бейсбольной битой забил до смерти мачеху, сообщает региональная прокуратура."Судом установлено, что 2 марта 2021 года в селении Плиево Назрановского района 25-летний ранее судимый мужчина в результате внезапной возникшей ссоры на бытовой почве нанес своей мачехе деревянной бейсбольной битой не менее пяти ударов в область головы", - говорится в сообщении.От полученных многочисленных травм женщина скончалась на месте происшествия, а пасынок похитил у нее мобильный телефон."Назрановский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении убийства и кражи и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20211122/arest-1760231974.html

назрановский район

республика ингушетия

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происшествия, назрановский район, республика ингушетия