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Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой
Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой - РИА Новости, 25.11.2021
Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой
Суд в Ингушетии приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он бейсбольной битой забил до смерти мачеху, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:04
2021-11-25T12:04
2021-11-25T12:04
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он бейсбольной битой забил до смерти мачеху, сообщает региональная прокуратура."Судом установлено, что 2 марта 2021 года в селении Плиево Назрановского района 25-летний ранее судимый мужчина в результате внезапной возникшей ссоры на бытовой почве нанес своей мачехе деревянной бейсбольной битой не менее пяти ударов в область головы", - говорится в сообщении.От полученных многочисленных травм женщина скончалась на месте происшествия, а пасынок похитил у нее мобильный телефон."Назрановский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении убийства и кражи и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
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назрановский район
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия
Жителю Ингушетии вынесли приговор за убийство мачехи бейсбольной битой
Житель Ингушетии получил восемь лет колонии за убийство мачехи бейсбольной битой