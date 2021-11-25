Моор: Тюменская область создаст Центр цифровой трансформации
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Тюменской области к февралю будущего года, как ожидается, будет создан Центр цифровой трансформации, который будет инициировать, сопровождать и отлаживать реальные процессы цифровизации в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Выступая с ежегодным посланием депутатам Тюменской области думы, глава региона отметил, что одной из важнейших тенденций в жизни государства и общества является– стремительная цифровизация множества аспектов жизни.
"Стратегия цифровой трансформации Тюменской области пока охватывает только шесть отраслей: образование, здравоохранение, транспорт, городская среда, социальная сфера и государственное управление. Мало, очень мало. Нужен и межотраслевой, координирующий и интегрирующий всю эту работу центр цифровой трансформации, который будет инициировать, сопровождать и отлаживать реальные процессы цифровизации", – сказал Моор, сообщив при этом, что создать такой центр к февралю 2022 года поручено заместителю губернатора Марии Рудзевич.
Губернатор отметил, что областная власть принимала и принимаем точные, взвешенные решения, поддерживающие не только стабильность, но и развитие области в экстремальных условиях, При этом в качестве примеров таких решений Моор назвал региональный закон о стимулировании бизнеса, готового работать в рамках специальных инвестиционных контрактов, а также расширение состава участников нефтегазового и нефтехимического кластеров.
В состав нефтегазового кластера входят уже более пятидесяти компаний, в 2021 году к нему присоединились "Газпром" и "НОВАТЭК". Совокупная выручка компаний кластера уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций в основной капитал – более 53 миллиардов рублей. Большие перспективы имеет и нефтехимический кластер, складывающийся вокруг предприятия "ЗапСибНефтехим" компании "СИБУР". О намерениях войти в его состав заявили уже более 60 компаний.
Глава региона привел ряд примеров экономического роста Тюменской области: инвестпроект агрохолдинга "Юбилейный" по строительству завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе, строящийся племенной репродуктор индейки в Исетском районе компании "Дамате", проект производства кардиологических лекарственных препаратов компании "Фармасинтез", метановый газомоторный комплекс в Тюмени. Суммарно в 2021 году Инвестиционное агентство Тюменской области приняло в сопровождение 46 новых проектов с общим объемом инвестиций 18,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать 1 600 новых рабочих мест.
"Мы, безусловно, обязаны сохранить и развивать наш индустриальный потенциал. Несмотря на все испытания, за девять месяцев этого года индекс промышленного производства составил 109 процентов, в обрабатывающей промышленности – 115 процентов. На этой восходящей траектории мы обязаны удержаться", – отметил губернатор. Он обратил особое внимание на необходимость дальнейшего наращивания экспорта производимой в регионе продукции, продвижения IT-услуг тюменских компаний, а также развития туристской отрасли, которая получила новые перспективы после открытия компанией "СИБУР" современного аэропорта в Тобольске.