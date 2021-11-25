https://ria.ru/20211125/transformatsiya-1760752763.html

Моор: Тюменская область создаст Центр цифровой трансформации

Моор: Тюменская область создаст Центр цифровой трансформации - РИА Новости, 25.11.2021

Моор: Тюменская область создаст Центр цифровой трансформации

В Тюменской области к февралю будущего года, как ожидается, будет создан Центр цифровой трансформации, который будет инициировать, сопровождать и отлаживать... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:08

2021-11-25T17:08

2021-11-25T17:08

тюменская область

ишимский район

тюмень

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. В Тюменской области к февралю будущего года, как ожидается, будет создан Центр цифровой трансформации, который будет инициировать, сопровождать и отлаживать реальные процессы цифровизации в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Выступая с ежегодным посланием депутатам Тюменской области думы, глава региона отметил, что одной из важнейших тенденций в жизни государства и общества является– стремительная цифровизация множества аспектов жизни.Губернатор отметил, что областная власть принимала и принимаем точные, взвешенные решения, поддерживающие не только стабильность, но и развитие области в экстремальных условиях, При этом в качестве примеров таких решений Моор назвал региональный закон о стимулировании бизнеса, готового работать в рамках специальных инвестиционных контрактов, а также расширение состава участников нефтегазового и нефтехимического кластеров.В состав нефтегазового кластера входят уже более пятидесяти компаний, в 2021 году к нему присоединились "Газпром" и "НОВАТЭК". Совокупная выручка компаний кластера уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций в основной капитал – более 53 миллиардов рублей. Большие перспективы имеет и нефтехимический кластер, складывающийся вокруг предприятия "ЗапСибНефтехим" компании "СИБУР". О намерениях войти в его состав заявили уже более 60 компаний.Глава региона привел ряд примеров экономического роста Тюменской области: инвестпроект агрохолдинга "Юбилейный" по строительству завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе, строящийся племенной репродуктор индейки в Исетском районе компании "Дамате", проект производства кардиологических лекарственных препаратов компании "Фармасинтез", метановый газомоторный комплекс в Тюмени. Суммарно в 2021 году Инвестиционное агентство Тюменской области приняло в сопровождение 46 новых проектов с общим объемом инвестиций 18,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать 1 600 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20211117/punkty-1759467932.html

ишимский район

тюмень

тюменская область

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ишимский район, тюмень, тюменская область, александр моор