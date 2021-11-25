https://ria.ru/20211125/svetlana-radionova-1760750638.html
Онлайн-конференция главы Росприроднадзора С. Радионовой по итогам года
Онлайн-конференция главы Росприроднадзора С. Радионовой по итогам года - РИА Новости, 25.11.2021
Онлайн-конференция главы Росприроднадзора С. Радионовой по итогам года
2 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы РАДИОНОВОЙ, посвященная итогам работы в 2021 году и стратегическим ориентирам.
2021-11-25T16:58
2021-11-25T16:58
2021-11-25T16:58
анонсы
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анонсы
Онлайн-конференция главы Росприроднадзора С. Радионовой по итогам года
2 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы РАДИОНОВОЙ, посвященная итогам работы в 2021 году и стратегическим ориентирам.