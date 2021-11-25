Пермский край снизит налоговые ставки для нового бизнеса до 1%
ПЕРМЬ, 25 ноя – РИА Новости. Предприниматели, зарегистрированные на территории Пермского края с 1 января 2022 года, в течение первых трех лет деятельности смогут отчислять налоги на доходы в размере от 1% до 4%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором, окончательном, чтении законопроект, которым устанавливаются льготные налоговые ставки для новых представителей малого и среднего бизнеса. С такой инициативой ранее выступил губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса предполагает пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье "Доходы" – 1% и 5% по статье "Доходы-расходы". В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно, в течение третьего налогового периода – 4% и 10%", – говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что льготные условия распространятся на индивидуальных предпринимателей и организации независимо от вида деятельности и количества сотрудников, которые будут зарегистрированы на территории региона с 1 января 2022 года и выберут налоговый режим "Упрощенная система налогообложения".
По словам министра экономического развития и инвестиций региона Эдуарда Соснина, в разных вариантах подобные налоговые преференции введены в ряде субъектов РФ, однако "комплексные условия – на три года, без ограничений по виду деятельности и количеству сотрудников и при этом стимулирующие к открытию новый бизнес впервые появились только в Пермском крае".
"В Удмуртии, Калмыкии, Забайкальском крае, Астраханской области и в ряде других регионов пониженные ставки по УСН установлены для организаций и ИП, впервые зарегистрированных на территории в 2020-2021 годах в связи с переменой места нахождения или жительства. В Мурманской области пониженные ставки введены для всех исключительно в связи с COVID-19 и действуют ограниченное время – в период с 2020 по 2022 годы. Похожие условия есть в Ульяновской области, где введены максимально низкие ставки для вновь зарегистрированных предпринимателей, но они ограничены сроком в 2 года", – подчеркнул глава регионального Минэкономразвития.
Как добавили в пресс-службе губернатора, в настоящее время для предпринимателей Пермского края, применяющих УСН, установлена ставка по статье "Доходы" – 6%, по статье "Доходы-расходы" – 15%.
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