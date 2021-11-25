https://ria.ru/20211125/sputnik-1760674994.html

Sputnik начинает сотрудничество с исламскими журналистскими союзами

Sputnik начинает сотрудничество с исламскими журналистскими союзами - РИА Новости, 25.11.2021

Sputnik начинает сотрудничество с исламскими журналистскими союзами

Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандумы о взаимопонимании с Союзом информационных агентств Организации исламского... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:46

2021-11-25T11:46

2021-11-25T11:46

медиа - общество

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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sputnik

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандумы о взаимопонимании с Союзом информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA OIC) и Исламским союзом вещателей (IBU).Торжественная церемония подписания с Союзом информационных агентств прошла в рамках выездного заседания Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в г. Джидда в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и советника короля Саудовской Аравии, губернатора провинции Мекка, принца Халида-аль-Фейсала. Свои подписи под документами поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор UNA Мохаммед Аль Ями и генеральный директор IBU Амр Элисси.По условиям документов стороны планируют развивать обмен материалами на арабском, английском и французском языках, а также взаимный обмен визитами своих сотрудников и обмениваться опытом в области журналистики, редактирования и производства аудио и видеозаписей, работы в социальных сетях, издательской и переводческой деятельности, радиовещания.По итогам подписаний Василий Пушков прокомментировал: ""Установление партнерских отношений с UNA и IBU - это не просто расширение географии взаимодействия Спутника с ведущими СМИ исламского мира, но и просто большая честь для нашего агентства. Вызовы, с которыми сталкивается современная медиа индустрия, идентичны для всех представителей отрасли в любом регионе планеты. И бороться с ними тоже нужно вместе".В свою очередь, Мохаммад Аль-Ями подчеркнул, что меморандум будет способствовать усилению присутствия новостного контента информационных агентств исламских стран в российских СМИ, продвижению публикаций в прессе по темам, представляющим общий интерес, таким как продвижение межконфессионального и межкультурного диалога, а также противодействие течениям ненависти и экстремизма.Союз информационных агентств (UNA) является специализированным медийным органом Организации исламского сотрудничества. Союз ежедневно выпускает новости на арабском, английском и французском языках, уделяя основное внимание вопросам и событиям в исламском мире, а также темам, связанным с мусульманскими меньшинствами. На данный момент членами союза являются 46 крупнейших в своих странах информационных агентств.Исламский союз вещателей (IBU) объединяет теле- и радиокомпании стран исламского мира. Существует с 1975 года. Основная цель IBU – содействие развитию вещания в странах-членах.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/kazan-1759941972.html

https://ria.ru/20211122/forum-1760147835.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, sputnik, россия