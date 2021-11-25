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Курганский депобр прокомментировал жалобы на проверку соцсетей учащихся
Курганский депобр прокомментировал жалобы на проверку соцсетей учащихся - РИА Новости, 25.11.2021
Курганский депобр прокомментировал жалобы на проверку соцсетей учащихся
Классные руководители в школах Курганской области обязаны вести воспитательную работу, в том числе составлять психологические портреты учащихся, за это они... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:58
2021-11-25T09:58
общество
образование - общество
школа
курганская область
telegram (приложение)
tiktok
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Классные руководители в школах Курганской области обязаны вести воспитательную работу, в том числе составлять психологические портреты учащихся, за это они получают денежное вознаграждение, к тому же мониторинг соцсетей позволяет выявить деструктивное поведение школьника, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки региона.В одном из Telegram-каналов опубликованы сообщения о том, учительница курганской школы "возмутилась требованием о проверке аккаунтов ее учеников в соцсетях на суицидальные наклонности и АУЕ* (запрещенная в России экстремистская организация)". Она пожаловалась на то, что вместо повышения зарплат учителей обещают лишать премий в случае невыполнения должностных инструкций по мониторингу аккаунтов обучающихся. Так, учителя должны будут мониторить аккаунты детей "ВКонтакте", Instagram, TikTok, Likee."В связи с этим (негативным высказыванием одного из педагогов области) департамент образования и науки разъясняет: с целью защиты прав детей, сохранения их жизни и здоровья, предупреждения различных негативных последствий классный руководитель в школе обязан вести воспитательную работу с учениками, в том числе - знать, чем "дышит" каждый ребенок в классе, составить его социальный и психологический портрет. В данном случае речь идет не о должностных обязанностях учителя-предметника, а об обязанностях классного руководителя, которые педагог возлагает на себя добровольно, получая при этом дополнительное денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.С прошлого года доплата за работу классного руководителя в одном классе составляет более 6 тысяч рублей, уточняется в сообщении.Пресс-служба добавляет, что в каждой школе разработано положение о классном руководстве, где прописаны функции и задачи классного руководителя, среди которых создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе, формирование у обучающегося высокого уровня духовно-нравственного развития, внутренней позиции личности школьника по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу и другие. Положение о классном руководстве разрабатывается на основании методических рекомендаций Минпросвещения России, которые получили положительную оценку общественности, поясняется в сообщении.Директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров добавил, что сейчас реалии таковы, что в соцсетях подростки ведут себя раскрепощенно и часто на их страничках можно увидеть такие откровения, о которых не знают даже родители. "Мониторинг "настроения" ребенка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Говорю об этом с полной ответственностью, потому что такие случаи в нашей практике были. Помочь ребенку, предотвратить беду, наставить на верный путь - это не вторжение в личное пространство, это как раз часть воспитательной работы, которую обязан выполнять каждый классный руководитель", - цитирует пресс-служба слова Кочерова.Он добавил, что помимо воспитательной функции на классного руководителя возложена и профилактическая работа. Основными задачами школы в этой системе являются в том числе предупреждение правонарушений и антиобщественных действий детей, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, выявление и пресечение случаев вовлечения школьников и студентов в совершение преступлений, других противоправных или антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, отметил он.*Организация признана в России экстремисткой и запрещена
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общество, образование - общество, школа, курганская область, telegram (приложение), tiktok, россия
09:58 25.11.2021
 
Курганский депобр прокомментировал жалобы на проверку соцсетей учащихся

Курганский депобр: педагоги проверяют соцсети учащихся в целях безопасности

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© Радио Sputnik Сергей Тучин
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Классные руководители в школах Курганской области обязаны вести воспитательную работу, в том числе составлять психологические портреты учащихся, за это они получают денежное вознаграждение, к тому же мониторинг соцсетей позволяет выявить деструктивное поведение школьника, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки региона.
В одном из Telegram-каналов опубликованы сообщения о том, учительница курганской школы "возмутилась требованием о проверке аккаунтов ее учеников в соцсетях на суицидальные наклонности и АУЕ* (запрещенная в России экстремистская организация)". Она пожаловалась на то, что вместо повышения зарплат учителей обещают лишать премий в случае невыполнения должностных инструкций по мониторингу аккаунтов обучающихся. Так, учителя должны будут мониторить аккаунты детей "ВКонтакте", Instagram, TikTok, Likee.
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"В связи с этим (негативным высказыванием одного из педагогов области) департамент образования и науки разъясняет: с целью защиты прав детей, сохранения их жизни и здоровья, предупреждения различных негативных последствий классный руководитель в школе обязан вести воспитательную работу с учениками, в том числе - знать, чем "дышит" каждый ребенок в классе, составить его социальный и психологический портрет. В данном случае речь идет не о должностных обязанностях учителя-предметника, а об обязанностях классного руководителя, которые педагог возлагает на себя добровольно, получая при этом дополнительное денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
С прошлого года доплата за работу классного руководителя в одном классе составляет более 6 тысяч рублей, уточняется в сообщении.
Пресс-служба добавляет, что в каждой школе разработано положение о классном руководстве, где прописаны функции и задачи классного руководителя, среди которых создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе, формирование у обучающегося высокого уровня духовно-нравственного развития, внутренней позиции личности школьника по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу и другие. Положение о классном руководстве разрабатывается на основании методических рекомендаций Минпросвещения России, которые получили положительную оценку общественности, поясняется в сообщении.
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Директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров добавил, что сейчас реалии таковы, что в соцсетях подростки ведут себя раскрепощенно и часто на их страничках можно увидеть такие откровения, о которых не знают даже родители. "Мониторинг "настроения" ребенка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Говорю об этом с полной ответственностью, потому что такие случаи в нашей практике были. Помочь ребенку, предотвратить беду, наставить на верный путь - это не вторжение в личное пространство, это как раз часть воспитательной работы, которую обязан выполнять каждый классный руководитель", - цитирует пресс-служба слова Кочерова.
Он добавил, что помимо воспитательной функции на классного руководителя возложена и профилактическая работа. Основными задачами школы в этой системе являются в том числе предупреждение правонарушений и антиобщественных действий детей, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, выявление и пресечение случаев вовлечения школьников и студентов в совершение преступлений, других противоправных или антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, отметил он.
*Организация признана в России экстремисткой и запрещена
 
ОбществоОбразование - ОбществоШколаКурганская областьTelegram (приложение)TikTokРоссия
 
 
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