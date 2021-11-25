https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760679041.html

Число погибших на кузбасской шахте "Листвяжная" выросло до десяти

Число погибших на кузбасской шахте "Листвяжная" выросло до десяти - РИА Новости, 25.11.2021

Число погибших на кузбасской шахте "Листвяжная" выросло до десяти

Жертвами задымления на предприятии "Листвяжная" стали десять горняков, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:09

2021-11-25T12:09

2021-11-25T12:50

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Жертвами задымления на предприятии "Листвяжная" стали десять горняков, рассказали РИА Новости в экстренных службах."Пострадали 54 <...>, десять из них погибли", — сообщил собеседник агентства, добавив, что ищут еще 36 человек.Ранее было известно о девяти умерших. При этом в Минздраве докладывают об одном.ЧП произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет."Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая", — сказано в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе