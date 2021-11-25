https://ria.ru/20211125/shakhta-1760691891.html
Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте
Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте - РИА Новости, 25.11.2021
Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Кемерово, где при задымлении на шахте "Листвяжная" погибли люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:02
2021-11-25T13:02
2021-11-25T13:09
происшествия
александр чуприян
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
жуковский
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760680447_0:643:2465:2030_1920x0_80_0_0_cbdc93624a298fdce01ec12c867c4045.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Кемерово, где при задымлении на шахте "Листвяжная" погибли люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС вылетел из аэропорта Жуковский в Кемерово. На борту рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что воздушное судно оборудовано медицинскими модулями на случай экстренной эвакуации пострадавших."В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи, спасатели отряда "Центроспас", медицинские работники", - добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760679232.html
жуковский
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760680447_500:624:2399:2048_1920x0_80_0_0_bce395586cea7014968a4f1cb66c69bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, жуковский, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас
13:02 25.11.2021 (обновлено: 13:09 25.11.2021)
Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте
Врио главы МЧС Чуприян вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте "Листвяжная"