https://ria.ru/20211125/shakhta-1760691891.html

Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте

Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте - РИА Новости, 25.11.2021

Врио главы МЧС вылетел в Кузбасс после ЧП на шахте

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Кемерово, где при задымлении на шахте "Листвяжная" погибли люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:02

2021-11-25T13:02

2021-11-25T13:09

происшествия

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

жуковский

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Кемерово, где при задымлении на шахте "Листвяжная" погибли люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС вылетел из аэропорта Жуковский в Кемерово. На борту рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что воздушное судно оборудовано медицинскими модулями на случай экстренной эвакуации пострадавших."В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи, спасатели отряда "Центроспас", медицинские работники", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760679232.html

жуковский

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, жуковский, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас