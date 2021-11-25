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Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте
Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте - РИА Новости, 25.11.2021
Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:42
2021-11-25T11:42
2021-11-25T11:45
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В 12 часов борт МЧС РФ с психологами, специалистами-медиками, оперативной группой во главе со мной вылетает в Кемеровскую область", - сказал Чуприян на экстренном заседании рабочей группы правительственной комиссии, видео с которой распространила пресс-служба.
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:42 25.11.2021 (обновлено: 11:45 25.11.2021)
Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте
Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте "Листвяжная"