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Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте

Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте - РИА Новости, 25.11.2021

Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:45

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В 12 часов борт МЧС РФ с психологами, специалистами-медиками, оперативной группой во главе со мной вылетает в Кемеровскую область", - сказал Чуприян на экстренном заседании рабочей группы правительственной комиссии, видео с которой распространила пресс-служба.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе