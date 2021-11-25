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Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте

Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте - РИА Новости, 25.11.2021

Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте

В Сети появилось первое видео из Кемеровской области, где произошло задымление на шахте "Листвяжная". Его публикуют "Известия". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:31

2021-11-25T08:31

2021-11-25T09:35

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Сети появилось первое видео из Кемеровской области, где произошло задымление на шахте "Листвяжная". Его публикуют "Известия".Инцидент произошел в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В результате ЧП пострадали 40 человек, их доставили в больницу.В холдинге "Сибирского Делового Союза" сообщили о 115 шахтерах, однако, по данным управления МЧС, всего в шахте находились 287 человек, на поверхность вышли 210 горняков.В настоящее время работников предприятия продолжают выводить на поверхность.

кемеровская область

белово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе