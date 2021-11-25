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Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте
Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте - РИА Новости, 25.11.2021
Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте
В Сети появилось первое видео из Кемеровской области, где произошло задымление на шахте "Листвяжная". Его публикуют "Известия". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:31
2021-11-25T08:31
2021-11-25T09:35
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Сети появилось первое видео из Кемеровской области, где произошло задымление на шахте "Листвяжная". Его публикуют "Известия".Инцидент произошел в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В результате ЧП пострадали 40 человек, их доставили в больницу.В холдинге "Сибирского Делового Союза" сообщили о 115 шахтерах, однако, по данным управления МЧС, всего в шахте находились 287 человек, на поверхность вышли 210 горняков.В настоящее время работников предприятия продолжают выводить на поверхность.
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:31 25.11.2021 (обновлено: 09:35 25.11.2021)
Появилось первое видео с места ЧП в кузбасской шахте
Опубликовано видео с места ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где пострадали 40 человек