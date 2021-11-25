Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии
Премьер Польши Моравецкий предложил ввести торговые санкции против Белоруссии
БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что торговые санкции в отношении Белоруссии были бы действенными.
"Мы не хотели бы эскалации, но если мы будем к этому вынуждены, то государства должны иметь какие-то инструменты защиты. Я не был бы так уверен в том, что санкции, направленные против Белоруссии, могут быть безрезультатны", - сказал Моравецкий после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель в четверг в Берлине.
"Значительная часть экспорта, много торговли происходит между Белоруссией и Евросоюзом. Это было бы, наверняка, значительным ударом в режим Лукашенко и это надо держать в голове, как потенциальный инструмент", - добавил он.
В настоящее время в отношении Белоруссии действуют четыре пакета санкций Евросоюза, которые касаются, как физических лиц, так и предприятий. В связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе ЕС обсуждает пятый пакет.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.