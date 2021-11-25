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Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии

Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2021

Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что торговые санкции в отношении Белоруссии были бы действенными. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:45

2021-11-25T17:45

2021-11-25T17:45

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что торговые санкции в отношении Белоруссии были бы действенными."Мы не хотели бы эскалации, но если мы будем к этому вынуждены, то государства должны иметь какие-то инструменты защиты. Я не был бы так уверен в том, что санкции, направленные против Белоруссии, могут быть безрезультатны", - сказал Моравецкий после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель в четверг в Берлине.В настоящее время в отношении Белоруссии действуют четыре пакета санкций Евросоюза, которые касаются, как физических лиц, так и предприятий. В связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе ЕС обсуждает пятый пакет.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

белоруссия

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии