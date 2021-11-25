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https://ria.ru/20211125/saakashvili-1760708654.html
Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку
Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку - РИА Новости, 25.11.2021
Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме призвал своих сторонников к акциям в его поддержку. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:08
2021-11-25T14:08
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме призвал своих сторонников к акциям в его поддержку.Бывший президент также выразил надежду, что в ближайшие дни будет создан "общественный комитет по его освобождению"."В то же время я надеюсь, что партия "Единое национальное движение" будет продолжать работать в этом направлении с такой же энергией. Благодарю и другие партии, и отдельных граждан за активность", - сообщил политик.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили
14:08 25.11.2021
 
Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку

Михаил Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави
Участники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме призвал своих сторонников к акциям в его поддержку.

"Призываю вас к проведению множества акций. Затем в декабре мы должны подготовить одну большую национальную акцию. На 29 ноября назначен мой "суд", прошу всех собраться у здания суда. Это будет первая возможность моего прямого обращения за последние два месяца", - говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook.

Бывший президент также выразил надежду, что в ближайшие дни будет создан "общественный комитет по его освобождению".
"В то же время я надеюсь, что партия "Единое национальное движение" будет продолжать работать в этом направлении с такой же энергией. Благодарю и другие партии, и отдельных граждан за активность", - сообщил политик.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеИраклий Гарибашвили
 
 
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