https://ria.ru/20211125/saakashvili-1760708654.html

Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку

Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку - РИА Новости, 25.11.2021

Саакашвили призвал своих сторонников проводить акции в его поддержку

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме призвал своих сторонников к акциям в его поддержку. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:08

2021-11-25T14:08

2021-11-25T14:08

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме призвал своих сторонников к акциям в его поддержку.Бывший президент также выразил надежду, что в ближайшие дни будет создан "общественный комитет по его освобождению"."В то же время я надеюсь, что партия "Единое национальное движение" будет продолжать работать в этом направлении с такой же энергией. Благодарю и другие партии, и отдельных граждан за активность", - сообщил политик.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760604757.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили