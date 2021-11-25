https://ria.ru/20211125/rebenok-1760794194.html

Ребенка, изъятого по делу о торговле людьми, готовят к усыновлению в России

Ребенка, изъятого по делу о торговле людьми, готовят к усыновлению в России - РИА Новости, 25.11.2021

Ребенка, изъятого по делу о торговле людьми, готовят к усыновлению в России

Ребенка, рожденного суррогатной матерью для филиппинского бизнесмена Конрадо Потенсиано и изъятого органами опеки после возбуждения уголовного дела по статье о... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:08

2021-11-25T21:08

2021-11-25T21:08

происшествия

филиппины

китай

москва

игорь трунов

ребенок

суррогатное материнство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ребенка, рожденного суррогатной матерью для филиппинского бизнесмена Конрадо Потенсиано и изъятого органами опеки после возбуждения уголовного дела по статье о торговле людьми, готовят к усыновлению в России, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.О громком деле о суррогатном материнстве стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. Среди клиентов организации - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.Расследование уголовного дела находится на финальной стадии, в ближайшее время защита ожидает предъявления обвинения в окончательной редакции.Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, один из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергей Мазур, отправленный под домашний арест, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства.В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми.

https://ria.ru/20211117/matkapital-1759415163.html

филиппины

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, филиппины, китай, москва, игорь трунов, ребенок, суррогатное материнство, россия