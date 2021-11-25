Ребенка, изъятого по делу о торговле людьми, готовят к усыновлению в России
Суррогатного ребенка, изъятого по делу о торговле людьми, готовят к усыновлению в России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ребенка, рожденного суррогатной матерью для филиппинского бизнесмена Конрадо Потенсиано и изъятого органами опеки после возбуждения уголовного дела по статье о торговле людьми, готовят к усыновлению в России, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
О громком деле о суррогатном материнстве стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. Среди клиентов организации - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
"Дети Кастро и Потенсиано находятся в Видновском детском доме. По ребенку Потенсиано процесс (усыновления) уже идет. Есть уже те, кто оформляет документы", - сказал Трунов.
Расследование уголовного дела находится на финальной стадии, в ближайшее время защита ожидает предъявления обвинения в окончательной редакции.
Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, один из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергей Мазур, отправленный под домашний арест, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства.
В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми.