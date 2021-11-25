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Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем
Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем - РИА Новости, 25.11.2021
Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем
ВТБ стал одним из лидеров рейтинга "Лучшие работодатели России", составленного журналом Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:06
2021-11-25T17:06
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВТБ стал одним из лидеров рейтинга "Лучшие работодатели России", составленного журналом Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую категорию – "Платина" – среди 11 лучших компаний, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг Forbes составляется третий год подряд, в этом году его методология доработана таким образом, чтобы охватить больше ESG-метрик. Компании оценивались по трем основным блокам: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". ВТБ продемонстрировал максимальные показатели по всем метрикам.По сообщению пресс-службы, ВТБ – пионер рынка ответственного финансирования в России, группа участвовала в организации ESG облигаций на сумму свыше 3,7 млрд долларов, в 2021 году организовала пять размещений зеленых и социальных облигаций общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на рубли. В октябре ВТБ запустил ESG-платформу – полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ, соответствующих Стратегии устойчивого развития банка.Влияние ESG на российскую и глобальную экономику – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате.
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новости компаний - экономика, россия зовет!, втб, forbes, втб капитал, россия
17:06 25.11.2021
 

Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВТБ стал одним из лидеров рейтинга "Лучшие работодатели России", составленного журналом Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую категорию – "Платина" – среди 11 лучших компаний, сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг Forbes составляется третий год подряд, в этом году его методология доработана таким образом, чтобы охватить больше ESG-метрик. Компании оценивались по трем основным блокам: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". ВТБ продемонстрировал максимальные показатели по всем метрикам.
"Соответствие принципам ESG – одна из ключевых задач долгосрочного развития ВТБ, которая подтверждает преемственность курса, заложенного в стратегию Группы несколько лет назад. Мы работаем в команде, ценим профессионализм каждого сотрудника и способствуем его развитию, мы постоянно совершенствуемся и отвечаем за результат. Наша главная ценность – клиент. Мы строим партнерские отношения и помогаем решать любые жизненные задачи. ВТБ – открытая система, в которой клиент свободен в принятии решений и всегда может рассчитывать на нашу профессиональную помощь. Уверены, успешная ESG-трансформация ВТБ напрямую работает в интересах наших клиентов", – сказала заместитель председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.
По сообщению пресс-службы, ВТБ – пионер рынка ответственного финансирования в России, группа участвовала в организации ESG облигаций на сумму свыше 3,7 млрд долларов, в 2021 году организовала пять размещений зеленых и социальных облигаций общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на рубли. В октябре ВТБ запустил ESG-платформу – полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ, соответствующих Стратегии устойчивого развития банка.
Влияние ESG на российскую и глобальную экономику – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 13:59
ВТБ признан лучшим банком для МСБ в России по версии Global Finance
 
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