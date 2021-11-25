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Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем

Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем - РИА Новости, 25.11.2021

Forbes: ВТБ стал "платиновым" ESG-работодателем

ВТБ стал одним из лидеров рейтинга "Лучшие работодатели России", составленного журналом Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:06

2021-11-25T17:06

2021-11-25T17:06

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВТБ стал одним из лидеров рейтинга "Лучшие работодатели России", составленного журналом Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую категорию – "Платина" – среди 11 лучших компаний, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг Forbes составляется третий год подряд, в этом году его методология доработана таким образом, чтобы охватить больше ESG-метрик. Компании оценивались по трем основным блокам: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". ВТБ продемонстрировал максимальные показатели по всем метрикам.По сообщению пресс-службы, ВТБ – пионер рынка ответственного финансирования в России, группа участвовала в организации ESG облигаций на сумму свыше 3,7 млрд долларов, в 2021 году организовала пять размещений зеленых и социальных облигаций общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на рубли. В октябре ВТБ запустил ESG-платформу – полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ, соответствующих Стратегии устойчивого развития банка.Влияние ESG на российскую и глобальную экономику – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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