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https://ria.ru/20211125/qr-kody-1760792545.html
В Северной Осетии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
В Северной Осетии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021
В Северной Осетии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:50
2021-11-25T21:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
политика
общество
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта, сообщили РИА Новости в парламенте.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.В четверг депутаты парламента Северной Осетии рассмотрели вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). После первого рассмотрения законопроект не набрал нужного числа голосов."За" проголосовали 44 депутата, "против" - 4, один воздержался", - сказали в заксобрании после повторного голосования.Председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев в беседе с ГТРК "Алания" сообщил, что с просьбой пересмотреть вопрос обратились представители фракции "Единая Россия"."Депутаты фракции "Единая Россия" обратились с заявлением к лидеру своей фракции, где они отразили свое мнение, заключающееся в том, что их мнение не было учтено, потому что на заседании фракции, при обсуждении, члены фракции единодушно поддержали и согласились с данной законодательной инициативой. И они обратились с просьбой пересмотреть и учесть их мнение, в результате этого руководитель фракции обратился на мое имя в парламент и мы повторно обсудили этот вопрос, и в результате большинством голосов было принято постановление, согласно которому данная федеральная законодательная инициатива была поддержана парламентом республики Северная Осетия-Алания", - сказал Мачнев.
https://ria.ru/20211125/volodin-1760790189.html
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коронавирус в россии, политика, общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, республика северная осетия - алания, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
20:50 25.11.2021 (обновлено: 21:22 25.11.2021)
 
В Северной Осетии поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Парламент Северной Осетии поддержал законопроект о QR-кодах после повторного голосования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта, сообщили РИА Новости в парламенте.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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В четверг депутаты парламента Северной Осетии рассмотрели вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). После первого рассмотрения законопроект не набрал нужного числа голосов.
"За" проголосовали 44 депутата, "против" - 4, один воздержался", - сказали в заксобрании после повторного голосования.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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Председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев в беседе с ГТРК "Алания" сообщил, что с просьбой пересмотреть вопрос обратились представители фракции "Единая Россия".
"Депутаты фракции "Единая Россия" обратились с заявлением к лидеру своей фракции, где они отразили свое мнение, заключающееся в том, что их мнение не было учтено, потому что на заседании фракции, при обсуждении, члены фракции единодушно поддержали и согласились с данной законодательной инициативой. И они обратились с просьбой пересмотреть и учесть их мнение, в результате этого руководитель фракции обратился на мое имя в парламент и мы повторно обсудили этот вопрос, и в результате большинством голосов было принято постановление, согласно которому данная федеральная законодательная инициатива была поддержана парламентом республики Северная Осетия-Алания", - сказал Мачнев.
 
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