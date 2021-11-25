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https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760691654.html
Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах
Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно введения QR-кодов, заявил, что любые методы... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:01
2021-11-25T13:24
распространение коронавируса
политика
вакцинация
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно введения QR-кодов, заявил, что любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются.Накануне Володин опубликовал у себя в Telegram-канале пост, где поинтересовался мнением граждан о предлагаемой правительством РФ системе QR-кодов. Пост собрал уже почти 300 тысяч комментариев."Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что, конечно, это гораздо объективнее и нагляднее показывает реальное настроение, запросы, поддержку или опасение каких-то ошибок. Поэтому это можно только приветствовать. У нас пока планов таких нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько, по мнению Кремля, такие методы обсуждения законопроектов перспективны.На вопрос относительно достоверности таких мнений представитель Кремля затруднился ответить."Здесь трудно говорить о достоверности. Мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности, но, наверняка, Володин, который инициировал это обсуждение, или его помощники каким-то образом проанализируют эти комментарии. Все-таки законопроекты проходят через парламент, парламентские эксперты работают. Поэтому, конечно, получение обратной связи от людей - это чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.
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политика, вакцинация, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
13:01 25.11.2021 (обновлено: 13:24 25.11.2021)
 
Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах

Пресс-секретарь Песков поддержал опрос о QR-кодах в телеграм-канале спикера ГД Володина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно введения QR-кодов, заявил, что любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются.
Накануне Володин опубликовал у себя в Telegram-канале пост, где поинтересовался мнением граждан о предлагаемой правительством РФ системе QR-кодов. Пост собрал уже почти 300 тысяч комментариев.
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"Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что, конечно, это гораздо объективнее и нагляднее показывает реальное настроение, запросы, поддержку или опасение каких-то ошибок. Поэтому это можно только приветствовать. У нас пока планов таких нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько, по мнению Кремля, такие методы обсуждения законопроектов перспективны.
На вопрос относительно достоверности таких мнений представитель Кремля затруднился ответить.
"Здесь трудно говорить о достоверности. Мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности, но, наверняка, Володин, который инициировал это обсуждение, или его помощники каким-то образом проанализируют эти комментарии. Все-таки законопроекты проходят через парламент, парламентские эксперты работают. Поэтому, конечно, получение обратной связи от людей - это чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.
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