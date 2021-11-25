13:01 25.11.2021 (обновлено: 13:24 25.11.2021)
Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах
Пресс-секретарь Песков поддержал опрос о QR-кодах в телеграм-канале спикера ГД Володина
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно введения QR-кодов, заявил, что любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются.
Накануне Володин опубликовал у себя в Telegram-канале пост, где поинтересовался мнением граждан о предлагаемой правительством РФ системе QR-кодов. Пост собрал уже почти 300 тысяч комментариев.
"Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что, конечно, это гораздо объективнее и нагляднее показывает реальное настроение, запросы, поддержку или опасение каких-то ошибок. Поэтому это можно только приветствовать. У нас пока планов таких нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько, по мнению Кремля, такие методы обсуждения законопроектов перспективны.
На вопрос относительно достоверности таких мнений представитель Кремля затруднился ответить.
"Здесь трудно говорить о достоверности. Мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности, но, наверняка, Володин, который инициировал это обсуждение, или его помощники каким-то образом проанализируют эти комментарии. Все-таки законопроекты проходят через парламент, парламентские эксперты работают. Поэтому, конечно, получение обратной связи от людей - это чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.