https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760691654.html

Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах

Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021

Песков прокомментировал пост Володина о QR-кодах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно введения QR-кодов, заявил, что любые методы... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:01

2021-11-25T13:01

2021-11-25T13:24

распространение коронавируса

политика

вакцинация

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума рф

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно введения QR-кодов, заявил, что любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются.Накануне Володин опубликовал у себя в Telegram-канале пост, где поинтересовался мнением граждан о предлагаемой правительством РФ системе QR-кодов. Пост собрал уже почти 300 тысяч комментариев."Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что, конечно, это гораздо объективнее и нагляднее показывает реальное настроение, запросы, поддержку или опасение каких-то ошибок. Поэтому это можно только приветствовать. У нас пока планов таких нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько, по мнению Кремля, такие методы обсуждения законопроектов перспективны.На вопрос относительно достоверности таких мнений представитель Кремля затруднился ответить."Здесь трудно говорить о достоверности. Мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности, но, наверняка, Володин, который инициировал это обсуждение, или его помощники каким-то образом проанализируют эти комментарии. Все-таки законопроекты проходят через парламент, парламентские эксперты работают. Поэтому, конечно, получение обратной связи от людей - это чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760684233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вакцинация, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код