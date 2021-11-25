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Малому бизнесу Подмосковья компенсируют проценты по кредитам

Малому бизнесу Подмосковья компенсируют проценты по кредитам - РИА Новости, 25.11.2021

Малому бизнесу Подмосковья компенсируют проценты по кредитам

Малому и среднему бизнесу в Московской области субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие бизнеса, говорится в сообщении регионального Мининвеста. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:34

2021-11-25T12:34

2021-11-25T12:34

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Малому и среднему бизнесу в Московской области субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие бизнеса, говорится в сообщении регионального Мининвеста.Поддержку можно получить по инвестиционным кредитам от 5 до 100 миллионов рублей – процентная ставка снизится на размер ключевой ставки Центробанка России, установленной на день заключения кредитного соглашения. Период действия льготной процентной ставки – 1 год, а для предпринимателей, реализующих проекты на удаленных территориях Московской области – 2 года."Поддержка субъектов МСП – один из приоритетов работы регионального правительства. Для получения льготного финансирования даже не нужно подавать заявку в Министерство, она предоставляется автоматически в банках-партнерах", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что партнерами Мининвеста по этой программе уже стали такие банки, как "Сбербанк", ВТБ, "Промсвязьбанк", "Открытие", СДМ-Банк, "Совкомбанк", "Транскапиталбанк"."Получить льготное финансирование могут субъекты МСП, осуществляющие деятельность в таких сферах, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, общепит, гостиничный бизнес, а также бизнес в области информации и связи", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20211018/subsidii-1755100451.html

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экономика, московская область (подмосковье), втб, сбербанк россии, россия