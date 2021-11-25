https://ria.ru/20211125/priyuty-1760643996.html

Глава Приамурья распорядился создать в регионе сеть приютов для собак

Глава Приамурья распорядился создать в регионе сеть приютов для собак - РИА Новости, 25.11.2021

Глава Приамурья распорядился создать в регионе сеть приютов для собак

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно создать сеть межмуниципальных приютов для собак, каждое учреждение будет принимать... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T06:18

2021-11-25T06:18

2021-11-25T06:18

амурская область

общество

свободный

благовещенск

шимановск

собаки

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно создать сеть межмуниципальных приютов для собак, каждое учреждение будет принимать безнадзорных животных из нескольких районов, планируется, что такую потребность в области закроют 3-4 крупных приюта.Пилотным городом станет Шимановск, здесь межмуниципальный приют откроется в 2022 году. Как сообщает правительство Приамурья, Орлов одобрил выделение 15 миллионов рублей на ремонт будущего приюта, на содержание животных планируется каждый год направлять дополнительные деньги.Администрация Шимановска готова начать разрабатывать проектную документацию для приюта, он будет расположен на территории бывших медицинских складов площадью почти в 16 тысяч квадратных метров. Здесь есть два теплых здания, стационарная котельная, водозаборная скважина и электроподстанция. Помещения нужно отремонтировать и переоборудовать для содержания собак. По плану первый приют должен заработать в первом полугодии 2022 года."На начальном этапе приют в Шимановске сможет принять 100 животных, в дальнейшем планируется расширение. После этого содержать в нем можно будет 200-250 собак. Второй приют, который на сегодня уже работает и успешно развивается, расположен в городе Свободном. В дальнейшем при создании сети приютов рассматривается возможность открыть приют в одном из южных районов и еще один, который закроет потребности северных территорий", - рассказал зампред правительства Приамурья Олег Турков, его слова также приводятся в сообщении.В Приамурье в 2021 году было отловлено 737 бездомных собак. После оказанной ветеринарной помощи на волю были выпущены 466 животных, 153 собаки передали новым хозяевам, в приютах остаются 118.

https://ria.ru/20211122/priamure-1760107579.html

свободный

благовещенск

шимановск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свободный, благовещенск, шимановск, собаки, василий орлов (губернатор)