Глава Приамурья распорядился создать в регионе сеть приютов для собак
Губернатор Амурской области Василий Орлов: в регионе нужно создать сеть приютов для собак
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно создать сеть межмуниципальных приютов для собак, каждое учреждение будет принимать безнадзорных животных из нескольких районов, планируется, что такую потребность в области закроют 3-4 крупных приюта.
Пилотным городом станет Шимановск, здесь межмуниципальный приют откроется в 2022 году. Как сообщает правительство Приамурья, Орлов одобрил выделение 15 миллионов рублей на ремонт будущего приюта, на содержание животных планируется каждый год направлять дополнительные деньги.
"Необходимо создать сеть межмуниципальных приютов, каждый из которых будет отвечать за определенный сектор. Это нужно делать по стандарту, чтобы сократить издержки, как финансовые, так и временные. Когда заработает приют в Шимановске, мы на его примере оценим, каким должно быть оптимальное штатное расписание для такого учреждения, какие требуются затраты на содержание животных, и как лучше организовать ветеринарное обслуживание. За каждым приютом должен быть закреплен спецавтомобиль, на котором животных можно будет транспортировать, в том числе и между районами", - сказал Орлов.
Администрация Шимановска готова начать разрабатывать проектную документацию для приюта, он будет расположен на территории бывших медицинских складов площадью почти в 16 тысяч квадратных метров. Здесь есть два теплых здания, стационарная котельная, водозаборная скважина и электроподстанция. Помещения нужно отремонтировать и переоборудовать для содержания собак. По плану первый приют должен заработать в первом полугодии 2022 года.
"На начальном этапе приют в Шимановске сможет принять 100 животных, в дальнейшем планируется расширение. После этого содержать в нем можно будет 200-250 собак. Второй приют, который на сегодня уже работает и успешно развивается, расположен в городе Свободном. В дальнейшем при создании сети приютов рассматривается возможность открыть приют в одном из южных районов и еще один, который закроет потребности северных территорий", - рассказал зампред правительства Приамурья Олег Турков, его слова также приводятся в сообщении.
В Приамурье в 2021 году было отловлено 737 бездомных собак. После оказанной ветеринарной помощи на волю были выпущены 466 животных, 153 собаки передали новым хозяевам, в приютах остаются 118.